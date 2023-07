Korona z wieży mariackiej w Krakowie „idzie” do renowacji

W czwartek rano zaczęto zdejmowanie z wieży bazyliki Mariackiej w Krakowie korony królewskiej. Przejdzie ona renowację w pracowni konserwatorskiej, po czym wróci na swoje miejsce, najprawdopodobniej we wrześniu.

Koronę z wieży bazyliki Mariackiej zdejmuje metodą alpinistyczną – za pomocą podnośnika i lin – ekipa świadcząca usługi wysokościowe. Wszystkie elementy korony zostaną włożone do kosza i sprowadzone na ziemię.





Prace konserwatorskie obejmą wszystkie elementy złoconej korony, a kluczowym działaniem będzie pozłocenie jej metodą galwaniczną, dzięki której warstwa złota będzie grubsza i bardziej oporna na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych.





Konserwacji zostaną poddane także inne elementy wieży





Renowacja ma zahamować proces niszczenia oraz przywrócić walory estetyczne obiektu. Podczas konserwacji korony równolegle prowadzone będą działania przy poszczególnych elementach wieży.





Odnowione zostaną drewniane podesty wokół iglicy, elementy kamienne i ceglane na całej powierzchni wieży oraz poszycie dachowe.

– Jeżeli nie będzie konserwatorskich niespodzianek, to we wrześniu korona wróci na swoje miejsce – powiedziała konserwator zbiorów artystycznych bazyliki Mariackiej Katarzyna Pakuła-Major.

Proboszcz bazyliki Mariackiej ksiądz infułat Dariusz Raś przypomniał, że ostatnią renowację korona przeszłą 25 lat temu.





– Teraz jest dobry czas na tego typu działanie, ponieważ w tym roku obchodzimy 45. rocznicę wpisania historycznego centrum Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO – zauważył.





Wartość konserwacji korony to ok. 600 tys. zł, większość środków pochodzi z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, 18 proc. funduszy to wkład własny parafii mariackiej.





Renowacja odbędzie się w ramach projektu „Dziedzictwo bazyliki Mariackiej. Konserwacja elewacji wież kościoła i hełmu wieży wyższej wraz z koroną królewską” obejmującego lata 2023-25.





Dzieje korony królewskiej na iglicy bazyliki Mariackiej





Koronę królewską zamontowano na iglicy hełmu w 1628 r. Jej powstanie związane jest z objawieniami włoskiego jezuity o. Gulio Mancinellego, w których Maryja poleca nazywać się królową Polski.





Korona pierwotnie wykonana została z drewna w pracowni stolarza Endrissa, obita blachą i pomalowana złotą farbą. Następną, zachowaną do dziś koronę, wykonano w roku 1666, a więc w 10. rocznicę lwowskich ślubów króla Jana Kazimierza (1656) i oficjalnego już ogłoszenia Maryi patronką i królową Polski.





Miedziana korona z 1666 r. jest najprawdopodobniej kopią korony z 1628 r.