Kolejne dni, kolejne wersje. Tak komisarz Johansson zmieniała zdanie ws. przymusowej relokacji

Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson w ostatnich dniach kilkukrotnie zabierała głos ws. paktu migracyjnego i relokacji nielegalnych migrantów w UE. Kilka dni temu, tuż przed szczytem Rady Europejskiej przekonywała w TVN, że w przyjęcie przez RE paktu nie oznacza, iż Polska będzie musiała przyjąć migrantów. We wtorek stwierdziła, że „jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację – musi płacić”. W środę pisała z kolei o „wysokim prawdopodobieństwie”. – Ciekawe, co wymyśli jutro – komentuje wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

W zeszłym tygodniu Ylva Johansson przekonywała w rozmowie z TVN24, że tzw. pakt migracyjny, czyli unijne porozumienie w sprawie relokacji migrantów, nie ma charakteru przymusowego.

Johansson: Nie ma przymusu





– Nie, nikt nie jest zmuszany do przyjmowania jakichkolwiek migrantów. Wniosek i ogólne podejście Rady jest takie, że solidarność wobec krajów, które mierzą się z presją migracyjną, powinna być obowiązkowa. Ale to kraje członkowskie mogą wybrać, w jaki sposób chcą je wspierać. Mogą robić to poprzez relokację oraz na inne sposoby, więc nie ma przymusowej relokacji imigrantów – tłumaczyła.

– Ważne jest też to, co jasno mówi Rada: kraj taki jak Polska, który naprawdę mierzy się z presją migracyjną, który przyjął milion ukraińskich uchodźców, jest państwem członkowskim, który również może liczyć na solidarność od innych państw członkowskich. Jest także państwem, które nie będzie zmuszane do jakichkolwiek ruchów solidarnościowych względem innych państw członkowskich, dopóki sam mierzy się z tą presją – dodała Johansson.

Na wypowiedź unijnej komisarz zareagował premier Mateusz Morawiecki. – Johansson powiedziała, że „to wszystko nie oznacza przymusowej relokacji". Szanowni państwo – jeżeli jakieś państwo musi zapłacić karę, jakiś kraj członkowski musi zapłacić karę dwadzieścia parę tysięcy euro za nieprzyjętego migranta, to jest to de facto przymus – powiedział Morawiecki.





Johansson: Jeśli nie przyjmiecie migrantów, musicie płacić

W zupełnie innym tonie o pakcie migracyjnym Ylva Johansson mówiła we wtorek na włoskiej wyspie Lampedusa. Oznajmiła, że „jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację – musi płacić”.







Johansson odnosząc się do niedawnego szczytu UE w Brukseli uznała, że „wielkim sukcesem” było to, że tylko dwa kraje, Polska i Węgry sprzeciwiły się przedstawionym propozycjom w sprawie relokacji migrantów.

– Propozycja przewiduje relokację, ale nie jest ona obowiązkowa. To, co jest obowiązkowe, to solidarność – oświadczyła.





Jednocześnie sprecyzowała: „Solidarność uczyniono obowiązkową na drodze legislacji. A zatem daje to Komisji nowe narzędzie. Jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację musi płacić, nie tylko krajom, które są pod presją, ale także krajom trzecim. Nauczyliśmy się, że wszystko to, co opiera się na dobrowolności jest trudne do osiągnięcia, ale to procesy długie i bezpieczne”.

„Mętne sformułowania" unijnej komisarz





Kolejny raz głos w sprawie relokacji zabrała w środę na Twitterze odnosząc się do wpisu rzecznika rządu, Piotra Müllera, który napisał, że „przygotowywany przez unijne instytucje mechanizm przymusowej relokacji powiązany jest z karami finansowymi dla krajów, które nie zgodzą się na jego wykonanie. Wczoraj wprost mówiła o tym Ylva Johansson”.

Co stwierdziła tym razem? „W propozycji nie ma obowiązkowej relokacji, a biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce przebywa ponad milion uchodźców z Ukrainy – jest wysoce prawdopodobne, że zgodnie z negocjowanymi przepisami Polska sama kwalifikowałaby się do solidarności innych państw członkowskich” – ponownie przekonywała.

„W piątek w TVN: nie ma przymusu przyjęcia przez Polskę imigrantów. Wczoraj: jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację – musi płacić. Dzisiaj: Polska PRAWDOPODOBNIE nie będzie objęta przymusową solidarnością. Ciekawe co wymyśli jutro…” – zastanawia się wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Tweet szwedzkiej komisarz skomentowała też była premier Beata Szydło.

Do wypowiedzi Johansson odniósł się również wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.