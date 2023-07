Prokuratura odwołała się od wyroku ws. „obchodów” urodzin Hitlera

Gliwicka prokuratura odwołała się od ubiegłorocznego wyroku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, który za publiczne propagowanie nazizmu skazał na kary więzienia w zawieszeniu sześcioro uczestników „obchodów” urodzin Adolfa Hitlera, zorganizowanych w 2017 r. w lesie pod Wodzisławiem. W złożonej apelacji oskarżyciel publiczny domaga się kar bezwzględnego więzienia.

Wyrok w I instancji zapadł w maju ubiegłego roku. Sąd uznał, że „obchody” urodzin Hitlera były publicznym propagowaniem nazizmu.





Za to i inne przestępstwa sześciorgu uczestnikom tego spotkania wymierzył kary więzienia w zawieszeniu – od trzech miesięcy do roku. Apelację od tego orzeczenia zapowiadała zarówno prokuratura, jak i obrona, która uważała, że oskarżeni nie dopuścili się propagowania nazistowskiego ustroju.

O złożonej w tej sprawie apelacji poinformowała Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. – Główna część wywiedzionej apelacji dotyczy rażącej niewspółmierności kar orzeczonych wobec oskarżonych, prokuratura jako niezasadne oceniła warunkowe zawieszenie wykonania kar pozbawienia wolności – opisywała prokurator.

Proces i wyrok ws. urodzin Hitlera





Jak dodała, w apelacji oskarżyciel publiczny domaga się takich kar, o jakie wnioskował w mowie końcowej przed wodzisławskim sądem; są w niej także inne, mniej istotne zarzuty dotyczące wyroku z I instancji.





Apelacja prokuratury została przyjęta przez wodzisławski sąd i przesłana do Sądu Okręgowego w Rybniku, przed którym odbędzie się rozprawa odwoławcza. Rozpozna on odwołania od wyroku złożone zarówno przez prokuraturę, jak i obronę.

Przed sądem w Wodzisławiu prok. Agnieszka Marcińczyk wniosła o wymierzenie oskarżonym kar bezwzględnego więzienia – od 8 miesięcy do 1 roku i 4 miesięcy. Obrona domagała się uniewinnienia przekonując, że impreza nie miała publicznego charakteru, tylko prywatny, a zatem – w myśl Kodeksu karnego – udział w niej nie podlega odpowiedzialności karnej.





Obrońcy przekonywali też, że osoby, odpowiadające w procesie nie propagowały nazizmu, a ich spotkanie było „żartem”, „happeningiem”, „zabawą” zorganizowaną w gronie znajomych.







Sąd I instancji podzielił stanowisko prokuratury, że „obchody” zostały zorganizowane w publicznym, widocznym i często odwiedzanym miejscu, a organizator musiał mieć świadomość, że przebieg imprezy mogą widzieć osoby postronne. Organizator nie zamierzał kryć się z „obchodami”; to nie była prywatna impreza – mówił przewodniczący składu orzekającego podając ustne motywy rozstrzygnięcia.

Na rok więzienia wodzisławski sąd skazał głównego oskarżonego, Mateusza S. – b. szefa zdelegalizowanego już stowarzyszenia Duma i Nowoczesność i organizatora imprezy. To on rozesłał przez internet znajomym ponad 80 zaproszeń z programem „uroczystości” w postaci plakatu, na którym znalazły się m.in. godło III Rzeszy, swastyka i wizerunek Hitlera.





Podczas spotkania, wraz z innymi osobami, używając mundurów nazistowskich i innych symboli tego ustroju, pochwalał rządy Hitlera, jego zdolności przywódcze i głoszone wartości. Za to przestępstwo Mateusz S. został skazany na 11 miesięcy więzienia.

Kara więzienia, ale w zawieszeniu

Poza propagowaniem nazistowskiego ustroju państwa podczas „obchodów” w Wodzisławiu, S. odpowiadał też za podobne zachowania. Na festiwalu Orle Gniazdo nosił koszulkę ze swastyką, podczas koncertu w rybnickiej dzielnicy Boguszowice wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia.





S. odpowiadał także za nielegalne posiadanie amunicji. Sąd wymierzył mu karę łączną roku więzienia, warunkowo zawieszając jej wykonanie na trzy lata.

Na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu sąd skazał Krystiana Z., który usłyszał zarzuty dotyczące propagowania nazizmu w lesie w Wodzisławiu i podczas dwóch edycji festiwalu Orle Gniazdo. Na osiem miesięcy w zawieszeniu został skazany Dawid K., oskarżony o publiczne propagowanie nazistowskiego ustroju podczas „obchodów” urodzin Hitlera i na koncercie w Boguszowicach.

Pozostali oskarżeni zostali skazani na kary od trzech miesięcy do pół roku więzienia, również w zawieszeniu na okres próby. Poza karą pozbawienia wolności oskarżeni zostali przez sąd I instancji zobowiązani do zapłaty grzywien i informowania co trzy miesiące kuratora o przebiegu próby.