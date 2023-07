Peruki, złoto, broń i ogromny młot. Są zdjęcia posiadłości Prigożyna

Prokremlowski dziennik „Izwiestia” opublikował zdjęcia, które mają przedstawiać wnętrze luksusowej posiadłości założyciela najemniczej grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Rosyjskie służby przeszukały rezydencję w czerwcu, gdy trwał jednodniowy bunt wagnerowców. W budynku znaleziono broń, amunicję, kilka paszportów, peruki, sztabki złota, pieniądze w różnych walutach, a nawet salę do modlitwy z ikonami.

„Izwiestia” twierdzi, że rewizja w posiadłości Prigożyna w Petersburgu została przeprowadzona 24 czerwca.

Na publikowanych przez gazetę zdjęciach i nagraniu widać, jak rosyjskie siły bezpieczeństwa wchodzą do dwupiętrowej rezydencji; na terenie posiadłości znajduje się lądowisko dla helikopterów, wewnątrz – basen, sauna, siłownia i gabinet lekarski.

Podczas przeszukania znaleziono arsenał broni, peruki, ogromną ilość gotówki, prywatny pokój modlitewny; fałszywe dokumenty i sztabki złota. W jednym z pomieszczeń znajduje się młot kowalski z napisem „w razie ważnych negocjacji”.





Należy zwrócić uwagę, że młotem kowalskim wagnerowcy dokonywali egzekucji na najemnikach, którzy poddali się siłom ukraińskim.

Zdjęcia z przeszukania zamieścił w mediach społecznościowych białoruski opozycyjny kanał Nexta.





Przeszukanie w domu Prigożyna. Miliardy rubli





W środę media donosiły, że Prigożyn przyjechał do Petersburga, by osobiście odebrać skonfiskowaną podczas przeszukania jego posiadłości broń. Odebrał m.in. dwa karabinki SAIGA, sztucer Mannlicher Steyr i pistolet Glock, który otrzymał od ministra obrony Siergieja Szojgu.

Wcześniej jego kierowca odebrał skonfiskowane pieniądze i złoto. Podczas przeszukania obiektów związanych z Prigożynem w Petersburgu przejęto pudła z 10 mld rubli, setkami tysięcy dolarów i pięć sztabek złota.

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa wszczęła przeciwko Prigożynowi sprawę karną dotyczącą organizacji zbrojnego buntu. Jednak po upływie około doby Prigożyn ogłosił odwrót najemników i ich powrót do obozów polowych. Następnie FSB podała, że sprawa wobec szefa grupy Wagnera została zamknięta.

24 czerwca najemnicy grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Prigożyn, od dawna skonfliktowany z częścią rosyjskiego establishmentu wojskowego dowodzącą inwazją na Ukrainę, domagał się „przywrócenia sprawiedliwości” w armii i odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu.

Tego samego dnia wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by „uniknąć rozlewu krwi”. Miało to być rezultatem układu Aleksandra Łukaszenki z Prigożynem, zawartego w porozumieniu z Putinem. Zgodnie z tymi uzgodnieniami część najemników grupy Wagnera i sam Prigożyn mieliby przemieścić się na Białoruś.