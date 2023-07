Moje IKP. Sprawdź, jak aplikacja ułatwia życie

Z aplikacją mojeIKP można zrealizować e-receptę bez podawania w aptece numeru PESEL – przypomina Centrum e-Zdrowie.

Można już zamawiać e-recepty przez aplikację mojeIKP Pacjent, który stale przyjmuje leki na receptę, może teraz poprosić o ponowne ich wystawienie przez aplikację mojeIKP. Do tej pory można było... zobacz więcej

MojeIKP to bezpłatna mobilna aplikacja, która daje dostęp do niektórych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta. Można ją pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z Apple Store.





Aplikacja umożliwia m.in. łatwe odbieranie e-recept i e-skierowań; sprawdzenie dawkowania przepisanego leku oraz upoważnienie medyka lub farmaceuty do wglądu w nasze dane medyczne.





„Chcesz zrealizować #erecepta bez podawania nr PESEL? Z aplikacją #mojeIKP to prosta sprawa” – wskazało centrum na Twitterze.

W aplikacji należy wybrać interesującą nas e-receptę, kliknąć kod QR, by go powiększyć i pokazać go farmaceucie do zeskanowania.





