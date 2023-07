Przymusowa relokacja. Morawiecki o Tusku: To kłamca i przestraszony manipulator

Donald Tusk to kłamca i przestraszony manipulator, ponieważ widzi, że został złapany we własną pułapkę. Komisarz Ylva Johansson i władze Komisji Europejskiej prą w kierunku paktu migracyjnego, który zaraz po przyjęciu może rozdzielać miliony migrantów – ocenił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podczas serii pytań na Facebooku był pytany m.in. o sprawy migracji i zarzuty, jakie w odniesieniu do polityki PiS formułuje w tych kwestiach lider PO Donald Tusk.





W opublikowanym we wtorek nagraniu Tusk wskazywał, że „od kilku dni cała Polska dyskutuje o polityce masowej imigracji prowadzonej przez rząd PiS”.





Premier o wypowiedzi Tuska





Pytany o tę wypowiedź Tuska Morawiecki odpowiedział, że „to jest kompletna bzdura i kłamstwo na resorach”.





– My bardzo ostro sprzeciwiamy się narzuceniu na siłę rozdziału nielegalnych imigrantów, to PO jest w kompletnej panice i w rozsypce. Sezonowych pracowników, których potrzeba na przykład do zbioru truskawek czy do pracy przy obróbce ryb, tam gdzie Polacy już bardzo często nie chcą pracować, czy do opieki nad osobami starszymi – usiłują porównać do wmuszanej nam nielegalnej migracji z Afryki Północnej, krajów muzułmańskich i Bliskiego Wschodu – mówił premier.





Morawiecki został też zapytany o wypowiedź unijnej komisarz Ylvy Johansson, ws. przymusowej relokacji. Johansson odwiedziła we wtorek włoską wyspę Lampedusę, na którą przybywają setki migrantów z Afryki Północnej. Potem oświadczyła, że „jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację migrantów, musi płacić, nie tylko krajom, które są pod presją, ale także krajom trzecim”.







Słowa te padły kilka dni po udzielonym TVN24 wywiadzie, gdzie Johansson mówiła, że tzw. pakt migracyjny, czyli unijne porozumienie w sprawie relokacji migrantów, nie ma charakteru przymusowego.

– Zachęcam do zerknięcia do tego, co pani Ylva Johansson wczoraj powiedziała: ci którzy nie zgodzą się na przyjęcie migrantów, będą musieli płacić. Czyli nie jest to niczym innym jak zabraniem tej dobrowolności, którą wywalczyliśmy w czerwcu 2018 r. i nałożeniem przymusu. I to jeszcze dodatkowo brakiem uznania ze strony KE naszej wielkiej roli w przyjęciu prawdziwych uchodźców wojennych z Ukrainy – odpowiedział premier.





Morawiecki: Nie ma na to naszej zgody





Zdaniem premiera Tusk „to kłamca i przestraszony manipulator”.





– Donald Tusk jest tutaj wyjątkowym kłamcą, ponieważ on doskonale pamięta, jak straszył Polskę karami za nieprzyjmowanie migrantów; on doskonale wie, że jego koleżanka komisarz Johansson cały czas podtrzymuje, że nielegalna migracja musi być rozdzielona między wszystkie kraje – zaznaczył Morawiecki.





Jak dodał „to nie tylko 30 tys. – KE będzie mogła podnieść poziom nielegalnych migrantów do rozdysponowania do 300 tys., 500 tys., w zależności od tego, jaka będzie jej decyzja; tak samo kary mogą być podnoszone”.





– Tusk widzi, że został złapany we własną pułapkę. Komisarz Ylva Johansson i władze Komisji Europejskiej prą w kierunku paktu migracyjnego, który zaraz po przyjęciu może rozdzielać miliony migrantów. To jest w tej regulacji. I może nakładać kary. Czyli złamali nasze własne prawo, prawo UE, konkluzje, które przyjęliśmy w czerwcu 2018 r., złamali bez pardonu. I Tusk o tym wie. Niestety zachowuje się, jak zachowuje, ale Polacy to widzą i doskonale rozumieją – mówił szef rządu.

Jak podsumował Morawiecki, „jesteśmy tutaj w absolutnym reżimie przymusu, na który nie ma naszej zgody”.





– Będziemy się tego trzymali, będziemy o to walczyć, będziemy o to pytali w referendum. Nie dla nielegalnej imigracji – podkreślił szef rządu.