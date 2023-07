Jest maskotka piłkarskich mistrzostw Europy. Zagłosowały dzieci

Albaert będzie się nazywał niedźwiadek – maskotka piłkarskich mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Organizatorzy poinformowali w środę wieczorem o wynikach głosowania dzieci, które wybierały imię.

Maskotka nawiązuje do nieprzemijającego uroku skromnego pluszowego misia, który podobno pochodzi z Niemiec z początku XX wieku. Zaprezentowano ją w czerwcu, rok przed rozpoczęciem turnieju.





Później dzieci z programu „UEFA's Football in Schools” mogły głosować na propozycje imion, wśród których były Bernardo, Bernhearta, Herzi von Ber oraz zwycięski Albaert. Na to imię oddano 32 proc. głosów.





Według dyrektora przyszłorocznych ME, a w przeszłości piłkarza Philippa Lahma maskotka to zabawna i sympatyczna postać, która ma inspirować najmłodszych do gry w piłkę nożną.





Jak wcześniej poinformowano, niedługo Albaert rozpocznie podróż po szkołach w całej Europie.





Maskotki piłkarskich ME (od 1980 roku):

1980, Włochy - Pinokio

1984, Francja - kogut Peno

1988, Niemcy - królik Berni

1992, Szwecja - królik Rabbit

1996, Anglia - lew Goaliath

2000, Belgia i Holandia - pół diabeł, pół lew Benelucky

2004, Portugalia - chłopiec Kinas

2008, Austria i Szwajcaria - Trix i Flix

2012, Polska i Ukraina - bliźniaki Slavek i Slavko

2016, Francja - Super Victor

2021, 11 krajów - Skillzy

2024, Niemcy - niedźwiadek Albaert