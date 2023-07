„Sprzeciwianie się przymusowej relokacji migrantów polską racją stanu”

Musimy sprzeciwiać się przymusowej relokacji migrantów, bo to jest polska racja stanu – powiedział w Telewizji Trwam minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że nie można dopuścić do tego, co dzieje się na Zachodzie.

– Możemy uczyć się na błędach innych. Nie jesteśmy w takiej sytuacji, jak Francja, Szwecja, kraje Beneluksu i inne kraje Europy Zachodniej, te stare kraje Unii Europejskiej, które wygenerowały sobie problem w takiej skali, że w tej chwili nie są w stanie sobie z nim poradzić – podkreślił minister.





Sasin zwrócił uwagę, że to, co się dzieje na ulicach Francji, to skutek dziesięcioleci błędnej polityki budowania tzw. wielokulturowego społeczeństwa, przyjmowania z otwartymi rękami emigrantów z Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu i innych obcych kulturowo kierunków.





Przyjmowanie Ukraińców





– Możemy uczyć się na błędach i powinniśmy się na tym uczyć, żeby nie doprowadzić do tego, aby w Polsce powtórzyło się to, co dzisiaj oglądamy na Zachodzie, czyli w odpowiednim momencie te drzwi twardo zatrzasnąć i powiedzieć, że żadnych nielegalnych emigrantów do Polski nie będziemy wpuszczać. Oczywiście przyjmujemy chętnie rzeczywistych uchodźców, jak to było z Ukraińcami, którzy uciekli przed wojną. Chcemy ich gościć , aż będą mogli wrócić do swojego kraju – podkreślił.





Polityk PiS przyznał, że polska gospodarka wymaga, by przyjmować z zagranicy fachowców na określony czas, chociażby przy wielkich inwestycjach.

Sasin zaznaczył, że nieprawdziwe są podawane przez opozycję dane, że w ostatnim roku udzielono 135 tys. zezwoleń na pracę dla obcokrajowców, gdy faktycznie wydano z tego jedynie 20 proc. Dodał, że 80 proc. zezwoleń wydawana jest Ukraińcom i Białorusinom, którzy są nam bliscy kulturowo.





– Największy fałsz w tym jest taki, a próbuje to robić Donald Tusk i inni politycy opozycji, również Konfederacja, że zrównuje się nielegalnych emigrantów z legalnymi pracownikami, którzy są zweryfikowani przez nasze służby i są przydatni gospodarce – wskazał minister.