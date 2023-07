Burze nad Polską. Setki interwencji strażaków

Do godz. 21 strażacy odnotowali 395 interwencji związanych z burzami – poinformował w środę wieczorem rzecznik Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. W województwie świętokrzyskim nawałnice spowodowały konieczność ewakuacji obozu harcerskiego.

Z danych PSP wynika, że do godziny 21 z powodu burz strażacy przeprowadzili 395 interwencji. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwie śląskim - 61, wielkopolskim - 59, kujawsko-pomorskim - 54 oraz opolskim - 49





W województwie świętokrzyskim, w miejscowości Wólka Smolana w związku z nawałnicą prewencyjnie ewakuowano 38 harcerzy i siedmiu opiekunów obozu harcerskiego. Wszyscy zostali przetransportowani do pobliskiej szkoły.





Z kolei w Toruniu drzewo spadło na samochód osobowy, w którym był kierowca; nie odniósł obrażeń.





W środę przez większość dnia niemal w całym kraju obowiązywały alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami z gradem. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, a także dla części województw lubuskiego, pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego.

IMGW prognozował tam burze, którym miejscami miały towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/godz., lokalnie możliwe porywy do 100 km/godz. Miejscami grad.





W pozostałej części kraju, z wyjątkiem części województwa lubelskiego i części województw podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia. Tam prognozowano burze, którym miejscami miały towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/godz. Miejscami grad.