Trzecia Droga w niezręcznym rozkroku? Kosiniak-Kamysz będzie u premiera, Hołownia nie

Prezes PSL powiedział, że jego ugrupowanie sprzeciwia się rozwiązaniom proponowanym przez Komisję Europejską w sprawie przymusowej relokacji migrantów. W „Gościu Wiadomości” Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował udział w jutrzejszym spotkaniu klubów i kół parlamentarnych z premierem w tej sprawie. Z kolei jego koalicjant Szymon Hołownia, który w Trzeciej Drodze reprezentuje Polskę 2050, zadeklarował, że u premiera się nie pojawi.

Przed południem premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na rozmowy w sprawie mechanizmu relokacji imigrantów. – Przymusowy mechanizm jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Jasne stanowisko powinny wyrazić wszystkie siły polityczne – stwierdził szef rządu.





Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że spotkanie z premierem odbędzie się jutro o godz. 11.00. A rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał, że partię rządzącą będzie na spotkaniu reprezentował szef klubu Ryszard Terlecki.





W unijnym pakcie migracyjnym zapisano zasadę warunkowości – albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska krytykuje ten zapis. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaproponował, aby Polacy wypowiedzieli się na ten temat w referendum.

Kosiniak-Kamysz u Morawieckiego





– Polityka to jest czasem bardzo trudny, ale jednak dialog, a nie monolog. Możemy się nie zgadzać w wielu sprawach, ale zawsze trzeba mieć też odwagę, żeby to zakomunikować. Myślę, że premier może skorzystać z naszego pomysłu. Będziemy też wnosić uchwałę w Sejmie, która zobowiązuje rząd do wystąpienia do Unii Europejskiej o środki na utrzymanie Ukraińców w Polsce – powiedział w TVP Info Władysław Kosiniak-Kamysz, odpowiadając na pytanie, czy będzie w czwartek na spotkaniu ws. przymusowej relokacji, które zorganizował premier Mateusz Morawiecki.





Z kolei druga noga Trzeciej Drogi, czyli Szymon Hołownia, w tym samym czasie zadeklarował w stacji TVN, że u premiera się nie pojawi.





Hołownia pytany, czy wybiera się na to spotkanie, odparł: To bardzo miłe zaproszenie, ale z niego nie skorzystamy. – Po pierwsze dlatego, że jest dużo ważniejsza rzecz niż ta hucpa polityczna, czyli debata budżetowa, tam się będą rzeczywiście decydowały losy Polaków – powiedział lider Polski 2050.