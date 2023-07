AfD – 34 procent poparcia w Turyngii. Premier landu: popełniono błędy w komunikacji

Alternatywa dla Niemiec (AfD) w Turyngii ma 34 proc. poparcia – poinformowano w środę. To o 9 pkt proc. więcej niż rok temu. Premier Turyngii Bodo Ramelow (Die Linke) skomentował agencji dpa, że AfD „zmienia się w nowoczesną partię faszystowską”, a podobna tendencja dotycząca tej partii występuje nie tylko w krajach związkowych na postkomunistycznym wschodzie Niemiec, ale i tych na zachodzie RFN.

Oburzenie i panika niewiele pomagają – to nie prowadzi do refleksji nad tym, co źle się dzieje w społeczeństwie – stwierdził Ramelow.





Notowania AfD (Alternatywa dla Niemiec) w sondażach powinny skłonić do zastanowienia się, co ludzi pociąga w tej partii – powiedział szef rządu Turyngii. Wskazał w tym kontekście na „permanentne przeciążeni wielu ludzi, począwszy od pandemii koronawirusa” oraz „błędy w komunikacji politycznej”.





Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie stacji Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) radykalnie prawicowa prorosyjska partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) w Turyngii ma obecnie 34 proc. poparcia – poinformowano w środę. To o 9 pkt proc. więcej niż w ostatnim badaniu sprzed około roku.