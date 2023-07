Kącik transferowy: Lech się zbroi, Mbappé... wciąż nie wie

Niedawno rywalizował z Leo Messim, a za chwilę będzie biegał po boiskach w Niepołomicach, czyli... Lech Poznań finalizuje transfer nowego środkowego obrońcy. Miha Blazić ma być kolejnym wzmocnieniem trzeciej siły Ekstraklasy. Co jeszcze słychać na piłkarskim rynku?

Lech Poznań finalizuje zakup Mihy Blazicia. Piłkarz jest już w Wielkopolsce, a po testach medycznych powinien podpisać z Kolejorzem dwuletni kontrakt. Blazić ma 30 lat, występuje na środku obrony, a ostatni sezon spędził w Ligue 1, jako zawodnik Angers. Po spadku klubu skorzystał z prawa do rozwiązania umowy – do Lecha przejdzie więc na zasadzie wolnego transferu. W Poznaniu ma docelowo wypełnić lukę po zawieszonym Bartoszu Salamonie.





*





Sebastian Szymański, zgodnie z przewidywaniami, nie wróci do Dynama Moskwa. Reprezentant Polski porozumiał się już z Feyenoordem Rotterdam, w którym występował w poprzednim sezonie i z którym zdobył mistrzostwo Holandii. Jako że wciąż ma ważny kontrakt z klubem z Rosji, czeka go kolejne wypożyczenie.





*





Ważą się losy Kyliana Mbappé. 24-letni Francuz, przez wielu uznawany za najlepszego piłkarza świata, zadeklarował, że nie zamierza przedłużać kontraktu z PSG, co oznacza, że za 12 miesięcy będzie mógł odejść z Paryża bez odstępnego dla klubu. A że władze klubu chcą na nim zarobić – niewykluczone, że zostanie sprzedany już teraz. W wyścigu po asa Trójkolorowych uczestniczy... jeden zespół, czyli Real Madryt. Sam piłkarz deklaruje bowiem otwarcie, że jeśli ma gdzieś odejść, to tylko tam. W mediach mówi się, że dostał od prezesa ultimatum: albo w ciągu dwóch tygodni podpisze nowy kontrakt, albo zostanie sprzedany. Pozostaje czekać.





*





Podrażniony brakiem awansu do Ligi Mistrzów Liverpool tego lata nie próżnuje. Najpierw klub zasilił mistrz świata Alexis Mac Allister, a teraz dołączył do niego 22-letni Węgier Dominik Szoboszlai z RB Lipsk. Juergen Klopp szuka jeszcze kogoś, kto pomoże mu wzmocnić defensywę.





*





Królewscy nie ustają w poszukiwaniu wielkich talentów. Arda Guler miał ponoć wybierać między Arsenalem, Manchesterem United, Milanem czy Barceloną, ale pragnie grać właśnie w Realu. Ma 18 lat, jest wychowankiem Fenerbahce, w którego barwach rozegrał 32 spotkania, strzelając 7 goli i zaliczając 7 asyst. Wielu określa go mianem jednej z największych piłkarskich pereł.





*





Szymon Włodarczyk zostanie zawodnikiem Sturmu Graz. 20-latek jest już w drodze do Austrii, gdzie sfinalizuje transfer z Górnika Zabrze – informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki. Młody napastnik ma kosztować Sturm grubo ponad trzy miliony euro z dość łatwymi do spełnienia bonusami wynikającymi z występów zespołu w lidze i europejskich pucharach. Do tego Górnik może otrzymać procent od kolejnego transferu.