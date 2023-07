Relokacja migrantów w Europie będzie dobrowolna, kilkudniowe demolowanie Francji i wielu jej miast to jakieś incydenty wywołane przez brutalność policji, a w Polsce nie powstają szpitale, bo rządzi PiS i nie ma KPO. Czy to fakty? Nie to „Fakty” TVN. W kolejnym odcinku serii „Jak oni kłamią” pokazujemy kolejne manipulacje, którym poddawani są widzowie stacji telewizyjnej z ul. Wiertniczej.

źródło: TVP Info