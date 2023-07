Anty- i jednocześnie proimigrancka PO gubi się w narracji

Donald Tusk w ostatnich swoich spotach grzmi, że PiS sprowadza do Polski migrantów. Wymienia z kartki nazwy azjatyckich i muzułmańskich krajów, jakby samo bycie ich obywatelami było czymś, czego trzeba się wstydzić. Przy okazji lider PO podaje nieprawdziwe dane. Jego podwładni, w tym Izabela Leszczyna, dwoją się i troją, żeby później tłumaczyć przekaz szefa.

Tusk w ostatnich spotach rzuca danymi i oskarża PiS, że ściąga do Polski ogromną liczbę migrantów. Dane, które podaje, to kłamstwo, a 135 tys. osób to wyssana z palca liczba. Donald Tusk to wie, ale widać się tym nie przejmuje (TUTAJ więcej na temat fake newsa lidera PO).





Pogubiona narracja Platformy Obywatelskiej ws. migracji a także przymusowej relokacji, którą Bruksela próbuje narzucić Polsce, znajduje później odbicie w niespójnych wypowiedziach członów tej partii w tej sprawie. Szczególnie te wypowiedzi, których celem jest podszyta nieprawdą agresja wobec rządzących, kiedy zestawi się je z wcześniejszymi wypowiedziami tych osób, budzą zdumienie. Wśród nich jest także Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej.





Posłanka Leszczyna jest za, a nawet przeciw





Leszczyna sama przekonywała, że Polska musi otworzyć się na migrację zarobkową. – Brakuje nam rąk do pracy, dlatego musimy likwidować bariery w zatrudnianiu obcokrajowców – mówiła w 2021 roku Izabela Leszczyna. Dzisiaj ta sama posłanka atakuje PiS za to, odwołując się do (nieprawdziwych) danych przytoczonych przez swojego lidera, że administracja w Polsce wydaje pozwolenia na pracę ludziom z obcych państw...





Ciekawe jest też to, że Leszczyna, atakując PiS wielokrotnie zawyżonymi danymi, jednocześnie twierdzi, że „my potrzebujemy tych ludzi”. Przerażające jest jednak to, że sama w swobodnej rozmowie z Onetem dodaje, iż „powinniśmy wymyślić politykę, która ich zasymiluje, która wpuści ich w nasze społeczeństwo w taki sposób, żeby te osoby mimo swojej inności nie były wyalienowane i nie stawały się zagrożeniem”. Czyli PO nie ma żadnego pomysłu na politykę asymilacji, że kiedyś sobie ją wymyślą, a jednocześnie optują za przymusową relokacją?