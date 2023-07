Senat za paktem migracyjnym. Wpłynął projekt uchwały

Senatorowie PO i PSL złożyli w Senacie projekt uchwały popierający pakt migracyjny. „Apelują do rządu, by zadbał o »zachowanie korzystnych dla Polski zapisów«. Te »korzystne« zapisy to system »relokuj lub płać«” – napisał na Twitterze minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk.

Do Senatu wpłynął projekt uchwały „w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu zarządzania polityką migracyjną i azylową”.





W uchwale znalazł się apel do rządu, aby „w dalszych pracach nad wypracowaniem ostatecznego kształtu paktu migracyjnego zadbał o zachowanie korzystnych dla Polski zapisów”.





Senat: Wpłynął projekt uchwały popierającej pakt migracyjny





Zdaniem Szynkowskiego vel Sęka „korzystne” zapisy to „relokuj lub płać”.





Przypomnijmy, w czerwcu Parlament Europejski zaproponował, aby kraje, które nie zgodzą się przyjąć migrantów płaciły za każdą osobę 20 tys. euro.









Tego tematu dotyczył także niedawny szczyt Rady Europejskiej. Polska i Węgry nie zgodziły się na nowe zapisy paktu migracyjnego. Dyskusja unijnych przywódców na szczycie w Brukseli poświęcona kwestiom migracyjnym zakończyła się bez porozumienia.





