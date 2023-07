Kolejny popis Igi Świątek. Ekspresem do trzeciej rundy

Nieco ponad godzina na korcie, dwa krótkie sety i szybko zdobyty bilet do trzeciej rundy. Iga Świątek łatwo wygrała z Sarą Torribes Tormo (6:2, 6:0), dając kolejny sygnał, że jest w tym roku główną faworytką do triumfu na wielkoszlemowym Wimbledonie.

To ma być przełomowy Wimbledon. Świątek gra jak z nut, wygrała (kolejny raz) wielkoszlemowe French Open i do Londynu przybyła z apetytem na przełamanie złej passy na trawie. Nigdy tu nie wygrała, co więcej: nigdy nie doszła dalej niż do… czwartej rundy. Teraz ma być inaczej. Musi.





W pierwszej rundzie Polka łatwo rozprawiła się z Chinką Lin Zhu, w drugiej nie dała najmniejszych szans Sarze Sorribes Tormo, wygrywając 6:2, 6:0. Idze wychodziło wszystko: zagrała ponad 20 kończących piłek, zmuszała rywalkę do błędów, samej nie popełniając prawie żadnych. Słynąca z nieustępliwości i zadziorności Hiszpanka, która podczas Rolanda Garrosa stoczyła czterogodzinny bój o ćwierćfinał z Beatriz Haddad-Maią, była na korcie zupełnie bezradna. Choć robiła co mogła, starała się, biegała, na tak dysponowaną Świątek zwyczajnie nie ma w świecie tenisa mocnych.





W trzeciej rundzie 22-letnia Polka zagra z Petrą Martić lub Diane Parry.