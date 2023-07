David Beckham zdradził, której ze swoich fryzur żałuje najbardziej

Gdy David Beckham odnosił sportowe sukcesy, jego często zmieniane fryzury były równie chętnie komentowane, co popisy na boisku. Piłkarz prezentował blond pasemka, nosił włosy zaczesane w kucyk, a nawet irokeza. Styl piłkarza z upodobaniem naśladowali jego młodzi fani. Okazuje się jednak, że w szerokim wachlarzu fryzur jest jedna, której piłkarz żałuje. Chodzi o warkoczyki, które prezentował w 2003 roku.

Piłkarz wyznał, że dziś takie uczesanie zapewne byłoby dość ostro komentowane, jako „przywłaszczenie kulturowe”. On sam stwierdził, że choć lubił to uczesanie, jak wiele innych, z jednego konkretnego powodu żałuje, że zdecydował się na taki styl.





– Byliśmy z rodziną na wakacjach we Francji. Przyjaciółka Victorii, która nam towarzyszyła, jest fryzjerką, zapytała więc, czy mogłaby coś zrobić z moimi włosami – wspomniał Beckham cytowany przez „The Sun”. Wybór padł na warkoczyki. – Nie wiedziałem, czym są, ale zgodziłem się. Ich zaplatanie było bolesne, ale lubiłem tę fryzurę. Nigdy nie chodziło mi o przyciąganie uwagi, lubiłem się bawić włosami – dodał.





Spotkanie Beckhama z Mandelą





Beckham przyznał, że często jest pytany o to, czy żałuje swoich fryzjerskich metamorfoz, i jedyną, którą może wskazać są rzeczone warkoczyki prezentowane w 2003 roku. Piłkarz wyjaśnił, że stoi za tym bardzo konkretny powód. – Po wakacjach poleciałem z reprezentacją Anglii do RPA, gdzie poznałem wielkiego Nelsona Mandelę. Jedyne pamiątkowe zdjęcie, jakie z nim mam, to ja trzymający go za rękę z warkoczykami na głowie. Czego żałuję – wyjaśnił.





Dziś piłkarz prezentuje się bardziej klasycznie i od lat zdecydowanie mniej eksperymentuje ze swoim wyglądem.