Co się stało pod Bachmutem? Rosyjska propaganda uderzyła w lament

Rosyjskie wojsko wycofało się z wsi Kliszczijiwka na południe od Bachmutu – cytuje w środę po południu rosyjskiego tzw. korespondenta wojskowego Aleksandra Sładkowa portal Telewizji Biełsat. Wcześniej tego dnia Mykoła Wołochow, dowódca jednego z ukraińskich pododdziałów zwiadu, uczestniczący w działaniach bojowych w pobliżu Bachmutu, oświadczył na antenie telewizji, że jeśli dotychczasowa dynamika walk pod Bachmutem zostanie utrzymana, Ukraińcy wyzwolą to miasto spod rosyjskiej okupacji.

Informację Sładkowa podchwycili inni kremlowscy propagandyści. Mówią o „fatalnej sytuacji”. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia ze strony ukraińskich sił zbrojnych lub rosyjskiego ministerstwa obrony – zastrzega belsat.eu.





Co napisał Sładkow? „To niedaleko Bachmutu. Musimy to zweryfikować, jeśli to zdementują, będę szczęśliwy. Jeśli jednak to prawda, to nie jest dobrze. Bachmut znajdzie się pod kontrolą ogniową Sił Zbrojnych Ukrainy” – cytuje Sładkowa portal Telewizji Biełsat. Wcześniej dzisiaj inni rosyjscy „korespondenci wojenni” donosili, że ukraińskie wojska zostały „odepchnięte” w pobliżu Kliszczijiwki – zauważa belsat.eu. Informowano „o ciężkich stratach w szeregach ukraińskich sił zbrojnych”.





„Korespondent wojenny”, kontynuuje belsat.eu, jako powód odwrotu wojsk rosyjskich podał „dietę pociskową”, co oznacza, wyjaśnia portal, głód amunicyjny. Według Sładkowa miasto jest „zagrożone szturmem”.

Ta wiadomość współgra z wcześniejszymi komunikatami dowództwa ukraińskiego.

Mykoła Wołochow, dowódca jednego z pododdziałów zwiadu spod Bachmutu, ocenił w środę na antenie ukraińskiej telewizji, że jeśli dotychczasowa dynamika walk zostanie utrzymana, to ukraińscy żołnierze wyzwolą to miasto spod rosyjskiej okupacji.





„W ciągu ostatniego miesiąca odnotowujemy pod Bachmutem systematyczne postępy, posuwamy się. Wyzwalamy ukraińską ziemię (spod okupacji) wroga i odzyskujemy to, co zostało wcześniej utracone. Zaczynamy (nawet) wkraczać na tereny, których nie kontrolowaliśmy od samego początku (walk o Bachmut). Generalnie wszystko wygląda dosyć pozytywnie i optymistycznie” – oznajmił Wołochow, cytowany na profilu ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) na Telegramie.





Wojna na Ukrainie – raport portalu tvp.info





Wojskowy chociaż przestrzegł przed zbyt wczesnym ogłaszaniem sukcesu na tym odcinku frontu, to jednak zauważył, że „dobrym znakiem” dla Ukrainy jest sięganie przez wroga po coraz większą liczbę czołgów. Dotąd atakował wyłącznie siłami piechoty. W ocenie Wołochowa świadczy to o szybkim wyczerpywaniu się rosyjskich zasobów, co wynika z dużych strat osobowych i zniszczenia wielu sztuk uzbrojenia agresora.





Podobną ocenę sytuacji pod Bachmutem przedstawił w nocy z poniedziałku na wtorek dowódca ukraińskich sił lądowych gen. Ołeksandr Syrski. – Jestem przekonany, że odzyskamy Bachmut. Straty wroga (na wszystkich odcinkach frontu, w tym w obwodzie zaporoskim na południu kraju – PAP) są ośmio-, a nawet dziesięciokrotnie większe od naszych, zwłaszcza pod względem liczby żołnierzy – zapewnił Syrski w rozmowie z amerykańskim nadawcą ABC News.