Pijany awanturnik obezwładniony przez policjanta w centrum miasta [WIDEO]

Pijany 44-latek awanturował się na głównym deptaku Opola, zaczepiając przechodniów. Jego popisy przerwał przechodzący ulicą po godzinach pracy funkcjonariusz CBŚP, który obezwładnił chuligana. Policja udostępniła nagranie interwencji policjanta.

Do zdarzenia doszło na ulicy Krakowskiej w Opolu. Przechodzących deptakiem zaczepiał i wulgarnie wyzywał pijany 44-latek. Agresywny mężczyzna uderzał niektórych otwartą dłonią w twarz i po plecach, zabrał jednemu z przechodniów torbę z zakupami, którą następnie kopnął w innych przechodniów.

Na zachowanie awanturnika zareagował przechodzący ulicą po pracy funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji, który podszedł do chuligana i obezwładnił go do czasu przybycia kolegów będących na służbie.

Jak powiedziała st. sierż. Marta Białek z biura prasowego KW Policji w Opolu, zatrzymany po pobycie w policyjnej izbie zatrzymań i wytrzeźwieniu usłyszał zarzut m.in. dotyczący uszkodzenia kamieniem witryny sklepowej, za co grozi mu kara do pięciu lat więzienia.