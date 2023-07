Tragiczny wypadek na DK50. Jedna osoba zginęła, cztery są ranne

Do poważnego wypadku doszło w środę po południu na DK50 w okolicach miejscowości Zimna Woda. Zderzyło się kilka aut, jedna osoba zginęła, przynajmniej cztery są poszkodowane. Droga Grójec–Mszczonów jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

