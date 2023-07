Polityka PO ws. migracji podana w Onecie. „O nic ludzi nie pytać. Politykę asymilacji się wymyśli”

My potrzebujemy tych ludzi i powinniśmy wymyślić politykę, która ich zasymiluje, która wpuści ich w nasze społeczeństwo w taki sposób, żeby te osoby mimo swojej inności nie były wyalienowane i nie stawały się zagrożeniem – powiedziała Izabela Leszczyna w rozmowie z Onetem. Posłanka PO nie dodała, dlaczego jej partia jeszcze nie wymyśliła takiej polityki asymilacyjnej, a jednak tak optuje za pakietem relokacyjnym.

Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej w rozmowie z pracownikiem Onetu Tomaszem Sekielskim poruszyła wiele kwestii dotyczących migracji i relokacji migrantów. Stwierdziła m.in., że „Oni i tak do nas przyjdą (do Europy – przyp. red.). Nie będziemy przecież stawiać muru na granicach morskich”.





Nielegalna migracja korzystna dla Polski?





Sekielski pytał, czy temat migracji będzie jednym z głównych sporów tej kampanii wyborczej? – Wydaje się to totalnie absurdalne, bo nie ma zagrożenia. Pakiet dotyczący migracji czy relokacji imigrantów jest absolutnie dla Polski korzystny – stwierdziła.





Dodatkowo dodała, że Tusk w swoim ostatnim spocie na koniec zadał „bardzo celne pytanie”, czyli pytał PiS – jak mu się wydawało w imieniu Polaków – „o co wam tak naprawdę chodzi”. – To nie wy (mówiła do rządzących – przyp. red.) macie pytać obywateli, czy chcą, czy nie chcą migrantów, jak chcą, a jak nie chcą. To wy macie powiedzieć ludziom – od tego jest rząd – że mamy taką politykę, takie potrzeby, będziemy to robić tak i tak, bezpiecznie – przekonywała, tym samym mówiąc wprost, że o takie kwestie, jak przymusowa relokacja, nie powinno się pytać obywateli.

Sekielski z Leszczyną roztaczali jeszcze absurdalny scenariusz, że PiS szykuje wprowadzenie stanu wyjątkowego w Polsce w związku z sytuacją na granicy z Białorusią, żeby nie odbyły się na jesieni wybory. Pracownik niemieckiego portalu był poruszony tym, że nikt nie protestował, kiedy prowadzono w 2021 roku stan wyjątkowy, gdy Putin z Łukaszenką uruchomił kolejny etap wojny hybrydowej i próbowali przed wojną z Ukrainą zalać Polskę migrantami sprowadzanymi samolotami z Bliskiego Wschodu.





Grupa Webera





Sekielski na koniec próbował jeszcze zadrwić z zagrożenia, które stwarzać może Grupa Wagnera obecna od niedawna na Białorusi, ale posłanka PO nie zrozumiała dokładnie i odniosła się do „grupy Webera”, czyli niedawno tak opisanej grupy polityków, urzędników i decydentów zdeterminowanych, by integrować już bezpośrednio w demokratyczne wybory Polaków (szerzej ten temat opisujemy TUTAJ).





– Ja się tak wstydzę za słowa Morawieckiego, zawsze wstydziłam za Morawieckiego, ale to, co teraz zrobił... – mówiła Leszczyna, odnosząc się do słów premiera, który z kolei stanowczo zareagował na bezczelne deklaracje Manfreda Webera (więcej na temat deklaracji Niemca TUTAJ). – Jak on (Morawiecki – przyp. red.) może jechać do Brukseli i komuś podawać rękę. Kompletnie nie rozumiem. To jest jakaś ułomność emocjonalna, psychologiczna, psychiczna. Coś musi być z nim nie tak – mówiła zadowolona z siebie posłanka.