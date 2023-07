Polacy pokazali charakter. Cenna wygrana w Lidze Narodów!

Polscy siatkarze pokazali charakter. Choć przegrywali ze Słowenią już 0:2 w setach, udało im się wrócić do gry i wyszarpać zwycięstwo w tie-breaku. Po dziewięciu kolejkach Ligi Narodów Biało-Czerwoni zajmują trzecie miejsce w tabeli.

Słoweńcy od wielu lat nie leżą Polakom. To mocna, bardzo solidna reprezentacja, która od początku Ligi Narodów stawia na żelazną szóstkę, bez kombinacji, bez oszczędzania liderów – zgranie, zgranie, jeszcze raz zgranie. Inaczej niż my. Nikola Grbić szuka optymalnych rozwiązań, rotuje, na jeden turniej zabiera zmienników, na inny dobiera liderów... Do Filipin polecieli najlepsi z najlepszych. Z wyjątkiem Tomka Fornala, w składzie są wszyscy ci, którzy mają stanowić o sile kadry zarówno podczas turnieju finałowego (ten jeszcze w lipcu w Gdańsku), jak i podczas sierpniowych mistrzostw Europy.





Mecz ze Słowenią zaczynała i kończyła jednak inna szóstka. Po dwóch przegranych setach Grbić postanowił zdjąć z parkietu Łukasza Kaczmarka, zrezygnował z Wilfredo Leona, zwracając się za to w stronę Bartosza Bednorza, Kuby Kochanowskiego czy Bartka Kurka. Popiwczaka na libero zmienił też Zatorski. Zmiany podziałały, zespół nabrał rozpędu, stosunkowo łatwo (do 20) wygrywając trzeciego i czwartego seta.





Najwięcej emocji przyniosła decydująca partia, w której Polacy długo przegrywali. Przy stanie 6:7 udało się jednak wygrać cztery punkty z rzędu, a gdy rozgrywały się decydujące piłki, Olek Śliwka i Bartosz Bednorz grali jak z nut.





Polacy wygrali i awansowali na 3. miejsce w tabeli Ligi Narodów. Końcowa pozycja nie ma jednak znaczenia: jako gospodarze mamy zagwarantowany udział w turnieju finałowym. Liczą się jednak punkty do rankingu FIVB, a tych, po ważnym zwycięstwie, kilka przybyło.





Następny mecz, z reprezentacją Brazylii, w piątek o godz. 5 rano. Transmisja w Jedynce i TVP Sport.