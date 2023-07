Koronacja Karola III. Powtórka ceremonii w Szkocji

W Szkocji odbywają się uroczystości koronacyjne króla Karola III i jego żony Camilli. Elementami wydarzenia są procesja ulicami Edynburga i nabożeństwo dziękczynne, podczas których król Anglii otrzyma „Honours of Scotland” – najstarsze brytyjskie klejnoty koronne.

Koronacja Karola miała miejsce w londyńskim Westminsterze w maju. Tym samym został on królem Wielkiej Brytanii i 14 innych królestw.





Edynburg: Koronacja Karola III





Mając na uwadze, że Anglia i Szkocja do 1603 roku miały różnych monarchów, ceremonia koronacji króla Wielkiej Brytanii odbywa się także w Edynburgu.





Jednym z punktów uroczystości jest uroczysta procesja, przechodząca ulicą Royal Mile, następnie w dziękczynnym nabożeństwie w katedrze św. Idziego Karol otrzyma szkockie królewskie insygnia. Należą do nich korona Szkocji, która została stworzona dla króla Jakuba V w 1540 roku; berło, które miało zostać przekazane Jakubowi IV przez papieża Aleksandra VI w 1494 roku; miecz Elizabeth, nazwany imieniem matki przez papieża Juliusza i przekazany Jakubowi IV w 1507 roku.





Do katedry, gdzie zaplanowano ceremonię, zostanie przekazany także Kamień Przeznaczenia. To jeden z najważniejszych szkockich symboli. Został zrabowany przez Anglików w XIII wieku. Zwrócono go dopiero w 1996 roku.