Meloni w Warszawie: Podziwiam siłę, z jaką premier Morawiecki broni narodowych interesów

W sprawie migracji i ochrony granic musimy mówić wspólnym głosem. Podziwiam siłę, z jaką premier Mateusz Morawiecki broni narodowych interesów – mówiła w środę premier Włoch Giorgia Meloni w Warszawie. Wzięła ona udział w konferencji pt. „Przyszłość Unii Europejskiej” w ramach dni studyjnych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).

Od 5 do 7 lipca w Warszawie odbywa się spotkanie tzw. study days grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W środę premier Włoch Giorgia Meloni i premier Polski Mateusz Morawiecki wzięli udział w panelu „Przyszłość Unii Europejskiej”.

Meloni mówiła o tym, że jedynym skutecznym rozwiązaniem kwestii migracji jest „powstrzymanie napływu nielegalnych imigrantów, zanim dotrą na kontynent europejski”. W tym celu, jak zaznaczyła, należy odnowić strategiczną współpracę z państwami Afryki Północnej, którą Europa zaniedbała w ostatnich latach. Dodała, że w następstwie tego pojawiły się inne podmioty, jednak Unia Europejska musi zadbać o swoją rolę w Afryce, bo leży to w jej interesie i będzie stanowić o stabilności kontynentu.

Kwestia migracji i obrony granic

– Zaczynamy razem walczyć o zmianę tego podejścia. A ci, którzy myślą inaczej i myślą, że będą w stanie nas podzielić, po prostu się oszukują. Dlatego też bardzo szanuję, wręcz podziwiam siłę,z jaką premier Morawiecki broni swoich interesów narodowych, tak jak ja robię to we Włoszech. W tej sprawie więc, jak i w tysiącu innych obszarów, możemy współpracować – powiedziała szefowa włoskiego rządu.





Premier Włoch podkreśliła, że w pełni rozumie stanowisko, które podczas ostatniej Rady Europejskiej podtrzymywał premier polskiego rządu. Dodała, że w sprawie migracji i ochrony granic należy mówić wspólnym głosem, gdyż próba rozwiązania problemu migracji poprzez „przerzucanie między krajami nielegalnych imigrantów” nigdy nie doprowadzi do jego rozwiązania.

Instytucje unijne a sprawy poszczególnych krajów

Meloni mówiła też o swoim podejściu do rozszerzenia UE, zaznaczając, że „Europa to nie jest klub, w którym my decydujemy, kto może być jego członkiem, to historia o tym decyduje”. Dodała, że Unia nie powinna próbować regulować najdrobniejszych kwestii w życiu swoich obywateli, a „nakreślaniu szerokiej strategii”.

– Niech Bruksela nie zajmuje się tym, czym Rzym zajmie się u siebie lepiej, a Rzym niech nie zajmuje się tym, czym może lepiej zająć się Bruksela. Niech Bruksela zajmuje się polityką zewnętrzną, a także innymi zasadami funkcjonowania UE, ale to, co się dzieje we Włoszech, powinno być domeną rządu w Rzymie – zaznaczyła Meloni.

Wcześniej premier Włoch spotkała się z szefem polskiego rządu na rozmowach bilateralnych w pałacu Na Wodzie w Łazienkach Królewskich, gdzie dyskutowali m.in. o kwestii powstrzymania nielegalnej migracji i obrony zewnętrznych granic UE.