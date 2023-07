Niż Poly i załamanie pogody. „Grad o średnicy kilku centymetrów”

Po południu i w nocy nad Polską z zachodu na wschód będzie przesuwać się strefa burz. Czekają nas ulewne deszcze, silny wiatr i grad, który może mieć do 4 centymetrów średnicy – prognozuje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Wszystko za sprawą niżu Poly.

Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że front atmosferyczny związany z niżem Poly wkracza do Polski.





– Pierwsze burze pojawiają się na Opolszczyźnie, ale komórki deszczowe wypiętrzają się też w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubskim oraz dolnośląskim – wyjaśnia ekspert.

Potężne burze nad Polską

Grzegorz Walijewski zaznacza, że front atmosferyczny będzie wędrował szybko: „Nad ranem będzie w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, i jeszcze jutro rano będzie się przesuwał nad Lubelszczyzną”.

Walijewski podkreślił, że najbardziej niebezpiecznie będzie do godz. 2 w nocy, a synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia. – W krótkim czasie może spaść do 30-35 mm wody na metr kwadratowy, porywy wiatru mogą osiągnąć do 80 km/h, a im bliżej godzin popołudniowych nawet do 100 km/h – ostrzegł rzecznik IMGW.

W środę po godz. 13 najbardziej aktywna strefa burz uformowała się na pograniczu Dolnego Śląska i Opolszczyzny.









Dodatkowo może spaść grad. – Im bardziej na południe, tym grad może być większy i miejscami może mieć nawet do 4 centymetrów średnicy – powiedział synoptyk.

IMGW wydało alerty II stopnia

W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północnej części woj. lubuskiego, dla całego woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, północnej i centralnej części woj. mazowieckiego, wschodniej części woj. świętokrzyskiego i Małopolski.









Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, części woj. małopolskiego, w woj. łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, zachodniej części mazowieckiego i świętokrzyskiego oraz południowej część lubuskiego.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do nocy.

