500 Plus wzmacnia przemoc? Zaskakująca wypowiedź rzecznika PO

Czy w rodzinach, w których dzieci są maltretowane, świadczenie 500 Plus nie powinno być wypłacane w gotówce, tylko w formie rzeczowej? – zastanawiał się w jednym z wywiadów rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Mówił, że polityka polegająca na pozostawianiu dzieci w rodzinie biologicznej, w której dochodzi do przemocy, „zbiera śmiertelne żniwo”, a 500 Plus „wzmacnia ten mechanizm”.

Jan Grabiec w Radiu ZET pytany był o program 500 Plus. Świadczenie decyzją rządu Prawa i Sprawiedliwości zostanie podniesione od nowego roku do 800 zł.





Rzecznika PO zapytano, czy jeśli jego partia doszłaby do władzy, ustanowiłaby próg dochodowy dla tego programu.

– Będziemy się nad tym zastanawiać (…) Ludzie zastanawiają się nad tym, czy rzeczywiście w sytuacjach, kiedy dzieci są traktowane jako zakładnicy, to 500 Plus jest bardziej pomysłem na utrzymanie rodziny, a dzieci nie są zaopiekowane; czy państwo nie powinno wkraczać intensywniej i dbać, by te środki rzeczywiście do dzieci trafiały, a nie do tych, którzy 500 Plus pobierają, czyli ich opiekunów – odpowiedział polityk Platformy.

Prowadząca wywiad dziennikarka zapytała Grabca, czy jego słowa oznaczają, że może być jakaś korekta programu 800 Plus.

PO skoryguje 500 Plus?





– Nie. Myślę, że to, co od początku obiecywał PiS, że w sytuacji, w której dzieci są bite, wykorzystywane, kiedy naruszane są ich prawa, to 500 Plus nie będzie wypłacane w formie gotówkowej, tylko np. rzeczowej – powiedział.

Rzecznik PO dodał, że to jego „osobisty pogląd jako człowieka, który pracował 16 lat w samorządzie, który wie, jak pracują pracownicy socjalni, który wie, jakie problemy są w rodzinach”.

– PiS udaje, że tego nie ma. Cała polityka polegająca na tym, że nawet jak dziecko jest bite, jak jest w bardzo złych warunkach, zastraszane, (…) ma być w tej rodzinie biologicznej. Ta polityka przynosi przecież śmiertelne żniwo, widzimy to. A 500 Plus jest tutaj kontekstem ekonomicznym, który jeszcze wzmacnia ten mechanizm – oznajmił.