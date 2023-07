Wielkopolskie: Maszyna do kruszenia szkła wciągnęła rękę 17-latki

Maszyna do kruszenia szkła wciągnęła rękę 17-letniej dziewczyny – powiedziała st. asp. Monika Lis - Rybarczyk z biura prasowego pleszewskiej policji. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie.

Do wypadku doszło we wtorek w jednej z firm w wielkopolskim Gołuchowie. Przybyli do zakładu pleszewscy policjanci ustalili, że 17-letnia mieszkanka gminy podczas czyszczenia maszyny do kruszenia szkła kruszarką sięgała po leżącą pod taśmociągiem szklaną butelkę.





W tym czasie – jak przekazał oficer prasowy – jej prawa ręka została wciągnięta pomiędzy bęben a obudowę tej maszyny. Obecny na miejscu syn właściciela firmy usłyszał krzyk i wyłączył całą linię z zasilania. Jego ojciec wraz z matką pokrzywdzonej próbowali wyjąć rękę, ale bezskutecznie.





Zrobili to dopiero strażacy przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Jak powiedział kpt. mgr inż. Paweł Mimier z pleszewskiej straży pożarnej, dziewczyna miała dużo szczęścia: po wyjęciu ręki z maszyny mogła poruszać palcami. Została przetransportowana do szpitala.





– Przebywa na oddziale chirurgii dziecięcej. Jest w stanie dobrym – powiedział rzecznik szpitala Adam Stangret.

Policja wszczęła w tej sprawie dochodzenie. Materiały zostaną przekazane prokuraturze po dokonaniu wszystkich ustaleń w sprawie.





Rzecznik prasowy Prokuratury okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler powiedział, że zadaniem policji będzie przesłuchanie pokrzywdzonej i świadków, zgromadzenie niezbędnego materiału dowodowego, oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej.





– Zostanie sprawdzone też, czy ta osoba mogła pracować oraz czy przeszła przeszkolenie – powiedział. Po zapoznaniu się z zebraną dokumentacją prokurator zdecyduje, czy konieczne będzie powołanie biegłego z zakresu obrażeń i BHP.





