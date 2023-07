Widmo brutalnych protestów w Niemczech. Ostrzegają przed powtórką z Francji

Czy w Niemczech może dojść do zamieszek na podobną skalę jak we Francji? Niektórzy politycy ostrzegają przed podobnymi wydarzeniami. Wskazują, że „niekontrolowana imigracja” jest zagrożeniem dla kraju. Ekspert z Instytutu Francusko-Niemieckiego uważa jednak, że zamieszki podobne do francuskich są w tej chwili trudne do wyobrażenia – pisze „Tagesspiegel”.

W obliczu zamieszek we Francji liberalna partia FDP i chadecka Unia CDU/CSU ostrzegły przed podobnymi wydarzeniami w Niemczech. Sekretarz generalny liberałów, Bijan Djir-Sarai, powiedział na konferencji prasowej, że „niekontrolowana imigracja” jest „wielkim zagrożeniem dla naszego kraju” – cytuje polityka portal dziennika „Tagesspiegel”.





Sekretarz generalny CSU Alexander Dobrindt powiedział, że „zamieszki we Francji pokazują wybuchową siłę, która może powstać w społeczeństwie, jeśli zbyt długo będziemy odwracać wzrok”.

W Niemczech z rąk policji ginie mniej osób

Polityk Zielonych Franziska Brantner jest członkinią francusko-niemieckiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Mówi, że nawet w Niemczech nie ma gwarancji, że nie dojdzie do niewłaściwego użycia siły przez poszczególnych funkcjonariuszy policji, co mogłoby wywołać falę przemocy. Jednak policja w Niemczech „ma znacznie węższe ramy prawne i jest lepiej wyszkolona niż policja francuska”.

Według generalnego inspektoratu policji (IGPN) w 2021 r. we Francji w operacjach policyjnych zginęło łącznie 37 osób, podczas gdy w Niemczech według instytutu praw obywatelskich Cilip w 2021 r. zginęło siedem osób. W 2022 r. 13 osób zginęło we Francji podczas samych kontroli drogowych, jak w przypadku Nahela M. – zwraca uwagę portal.

Henrik Uterwedde z Instytutu Francusko-Niemieckiego w Ludwigsburgu uważa, że zamieszki podobne do tych w sąsiednim kraju są obecnie trudne do wyobrażenia. Jego zdaniem „niewłaściwe postępowanie części policji w postaci nieuzasadnionych napaści” we Francji jest „problemem strukturalnym”.

Uterwedde zwraca również uwagę, że policja we Francji sama jest wielokrotnie celem przemocy, jak podczas protestów żółtych kamizelek w latach 2018/19, a ostatnio podczas demonstracji przeciwko reformie emerytalnej.



– Szczególną rolę odgrywa trudna sytuacja na przedmieściach, gdzie koncentrują się liczne niekorzystne warunki i problemy społeczne – powiedział politolog.

Skąd bierze się nienawiść do państwa

– W latach 50. i 60. ubiegłego wieku zbudowano miasta satelickie, aby pomieścić robotników. W tym czasie francuski przemysł przeżywał rozkwit, ale w latach 70. gospodarka zwolniła. Powstały dzielnice (banlieues) charakteryzujące się wysokim bezrobociem wśród młodzieży, ubóstwem i przestępczością – czytamy.







– Wielokrotne doświadczenia dyskryminacji i braku perspektyw, zwłaszcza dla młodych ludzi w tych dzielnicach, stworzyły silny dystans, a nawet nienawiść do państwa – stwierdził Uterwedde.

Zobacz także – Polityk CDU o zamieszkach w sylwestra: To efekt nieudanej polityki integracyjnej





– Z drugiej strony tworzenie gett miejskich jest znacznie mniej widoczne w Niemczech. W Niemczech Zachodnich państwo swego czasu silnie interweniowało w rozwój miast, niektóre miasta budowały mieszkania socjalne rozmieszczone w różnych dzielnicach, dzięki czemu powstało mniej osiedli o potencjalnym charakterze banlieue – zwraca uwagę „Tagesspiegel”.

Niemcy też mają swoje zamieszki

„Kiedy w sylwestra policjanci i ratownicy zostali zaatakowani w Berlinie-Neukoelln i innych miejscach, wywołało to debatę na temat integracji” – przypomina portal. Zauważa przy tym, że „debata została szybko zakończona”.

„W każdym razie poziom przemocy podczas zamieszek sylwestrowych był znacznie niższy niż we Francji, a zarzuty przeciwko uczestnikom zamieszek postawiono do tej pory w 18 przypadkach. We Francji tylko w nocy z czwartku na piątek w ubiegłym tygodniu podpalono 500 budynków i aresztowano ponad 1300 osób” – czytamy.