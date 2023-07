Premier Włoch w Warszawie: Mamy takie same stanowiska ws. nielegalnej migracji [WIDEO]

Doskonale rozumiem stanowisko Polski, jeśli chodzi o pakt migracyjny. Rozumiem tę trudność w przyjęciu dodatkowych migrantów szczególnie przez państwa, które przecież przyjmują tak wielu ukraińskich uchodźców, a jednocześnie Europa nie zawsze w odpowiedni sposób docenia to poświęcenie – powiedziała po rozmowach z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim premier Włoch Giorgia Meloni. Podkreśliła, że stanowiska obu krajów ws. migracji są takie same.

Morawiecki i Meloni omówili w środę najważniejsze sprawy z zakresu relacji dwustronnych, gospodarki, bezpieczeństwa i polityki europejskiej – w tym ostatnim aspekcie na pierwszy plan wysuwa się kwestia migracji.

Włoska premier o największym błędzie UE ws. migracji

– Migracja to temat dużej dyskusji w ostatnich tygodniach. Także tutaj uważam, że nasze stanowisko jest w zasadzie takie samo: chcemy zatrzymać nielegalną migrację. Dopóki Europa będzie myślała, że uda jej się rozwiązać problem dyskutując, co zrobić z nielegalnymi migrantami, gdy już są na terenie Europy, to nigdy nie uda nam się znaleźć rozwiązania – powiedziała na konferencji prasowej w Warszawie włoska premier.

Jej zdaniem interesy poszczególnych państw członkowskich UE są różne choćby przez wzgląd na samo położenie geograficzne.

– Rozmawialiśmy z panem premierem (Morawieckim) i świetnie rozumiem stanowisko Polski jeśli chodzi o pakt migracyjny. Rozumiem, tę trudność w przyjęciu tych dodatkowych migrantów szczególnie przez państwa, które przecież przyjmują tak wielu ukraińskich uchodźców, a jednocześnie Europa nie zawsze w odpowiedni sposób docenia to poświęcenie – powiedziała.

Giorgia Meloni podziękowała Polakom i polskiemu rządowi za wsparcie Ukrainy. – Uważam, że powinno to zostać bardziej docenione przez całą Europę – podkreśliła.

Meloni chwali Morawieckiego

Szefowa włoskiego rządu zapewniła, że nie zamierza krytykować polskiej postawy ws. paktu migracyjnego. Dodała, że jest „pod wrażeniem tego, jak premier Morawiecki silnie artykułuje polskie interesy”.

– Pracujemy nad wspólnym kierunkiem: nie jak zarządzać nielegalną migracją w Europie, ale jak ją zatrzymać – podsumowała.

