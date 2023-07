Morawiecki po spotkaniu z Meloni: Jak najsilniej chronić zewnętrzne granice UE

Stoimy na stanowisku, że wszelkie przyjęcia migrantów mają się odbywać na zasadzie dobrowolności – mówił podczas wspólnej z premier Włoch Giorgią Meloni konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że dla rządu uszczelnienie granic zewnętrznych jest dla nas kwestią fundamentalną.

– Wspomniałem o naszej ochronie granicy wschodniej, jak ważna jest ochrona granicy z Białorusią – mówił dodając, że grupa Wagnera może wykreować „kolejną wielką niestabilność na granicach UE”.

Morawiecki stwierdził, że Meloni „doskonale rozumie nasze wyzwania w tym zakresie”. – Zwłaszcza gdy pojawiają się nowe zagrożenia, nie możemy sobie pozwolić na geopolityczną drzemkę, tylko razem umacniać granice zewnętrzne – powiedział.

Morawiecki o nielegalnej migracji: To polskie stanowisko





– Jak najbardziej rozumiem stanowisko włoskie, aby zewnętrzne granice były jak najsilniej chronione, to jest też stanowisko polskie; zewnętrzny wymiar nielegalnej imigracji jest kluczowy – mówił Morawiecki.

Jak dodał, ważne jest, aby to w państwach Północnej Afryki ustanawiać procedury azylowe, a nie dopuszczać do tego, żeby setki tysięcy migrantów przyjeżdżały do Europy.





– Uszczelnienie granic zewnętrznych jest dla nas kwestią fundamentalną i dlatego polski rząd nie zgadza się na nielegalną migracje i jakiekolwiek kary za nieprzyjmowanie migrantów – wskazał.

Mówił też o planach zorganizowania referendum.





– Po to, aby Polacy ws. nielegalnej imigracji mogli się wypowiedzieć, kto może być panem w danym państwie; czy to KE, która może nakładać kary, czy jest to suwerenne państwo, które decyduje o tym kogo przyjmuje, a kogo nie – dodał.

– Priorytetem UE powinno być bezpieczeństwo państw, a brak opanowania nielegalnej imigracji doprowadzą do tego, co widzimy na ulicach niektórych europejskich miast. Stoimy na stanowisku, że wszelkie przyjęcia migrantów mają się odbywać na zasadzie dobrowolności – powiedział Morawiecki.