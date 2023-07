Morawiecki zaprasza wszystkie kluby i koła parlamentarne na dyskusję ws. relokacji

Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski – podkreślił premier Mateusz Morawiecki i ocenił, że jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne. Szef rządu zaprosił wszystkie kluby i koła parlamentarne na spotkanie.

„Wierzę, że łączy nas Polska, że potrafimy mówić jednym głosem w Europie. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Wczoraj o karach finansowych z niego wynikających mówiła Komisarz Ylva Johansson“ – napisał premier na Twitterze.

Morawiecki zaprasza opozycję na spotkanie ws. migrantów





„Skuteczne działania Prawa i Sprawiedliwości uchroniły nas przed paryskimi wydarzeniami w Warszawie. Jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne. Dlatego zapraszam wszystkie kluby i koła parlamentarne na rozmowę. Polska to nasz skarb, który musimy chronić” – dodał szef rządu.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że spotkanie zaplanowane jest na czwartek o godz. 11. – Mechanizm przymusowej relokacji powiązany jest z karami finansowymi dla krajów, które nie zgodzą się na jego wykonanie; chcemy, żeby wszystkie siły polityczne wyraziły jasny sprzeciw wobec tego mechanizmu – wskazał.





We wtorek unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson odwiedziła włoską wyspę Lampedusa, gdzie podczas konferencji prasowej – odnosząc się do niedawnego szczytu UE w Brukseli – uznała, że „wielkim sukcesem” było to, że tylko dwa kraje, Polska i Węgry sprzeciwiły się przedstawionym propozycjom w sprawie relokacji migrantów.

– Propozycja przewiduje relokację, ale nie jest ona obowiązkowa. Obowiązkowa jest solidarność – oświadczyła, cytowana przez Ansę.

Jednocześnie sprecyzowała: „Solidarność uczyniono obowiązkową na drodze legislacji. A zatem daje to Komisji nowe narzędzie. Jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację musi płacić, nie tylko krajom, które są pod presją, ale także krajom trzecim”.

– Nauczyliśmy się, że wszystko to, co opiera się na dobrowolności, jest trudne do osiągnięcia, ale to procesy długie i bezpieczne – oceniła Johansson.