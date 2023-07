Co ze stopami procentowymi? Eksperci o decyzji Rady Polityki Pieniężnej

W środę rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści nie mają złudzeń co do decyzji ws. stóp procentowych, ale inwestorzy liczą na zmianę retoryki NBP.

Zdaniem ekonomistów Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych – publikowane przez banki codzienne raporty pokazują, że prognozują oni utrzymanie głównej stopy NBP, stopy referencyjnej, na obecnym poziomie 6,75 proc. Takie oczekiwania widać w publikacjach ekonomistów Banku Pekao czy Alior Banku.

Rynek czeka na wystąpienie Glapińskiego

Ale jak wskazują ekonomiści PKO BP z Biura Strategii Rynkowych, inwestorzy liczą na zmianę retoryki NBP.

„Wyceny papierów wzmacniają oczekiwania na publikację założeń do lipcowej projekcji inflacji NBP, a także wystąpienie prezesa NBP A. Glapińskiego po decyzji RPP. Słabsze oczekiwania w biznesie, podobnie jak wyraźnie niższa od oczekiwań inflacja, mogą skłonić bank centralny do dalszego łagodzenia swojej retoryki, co zresztą zauważyć można było w ostatnich wypowiedziach przedstawicieli Rady” – czytamy w raporcie Biura Strategii Rynkowych PKO BP.

30 czerwca GUS podał wstępny szacunek inflacji w czerwcu. Urząd oszacował, że wyniosła ona 11,5 proc. w stosunku do 13 proc. odnotowanych w kwietniu.





Stopy procentowe [INFOGRAFIKA]

RPP ostatni raz zmieniła stopy procentowe na początku września 2022 r. Od tego momentu pozostają one niezmienione.





