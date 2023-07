Poseł Lewicy: Lech Kaczyński był wizjonerem

Należę do opozycji, ale trzeba przyznać, że prezydent Lech Kaczyński był wizjonerem, czuł zapędy imperialistyczne Rosji, jego słowa się sprawdzają – stwierdził poseł Lewicy Paweł Krutul. Zabrał też głos ws. notatki ujawnionej w serialu dokumentalnym „Reset”.

W poniedziałek Telewizja Polska wyemitowała czwarty odcinek serialu dokumentalnego „Reset”.

Autorzy Sławomir Cenckiewicz i Michał Rachoń ujawnili, że w 2008 r. na polecenie ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego wstrzymano przekazanie premierowi Grecji listu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W liście tym prezydent opowiadał się za przystąpieniem Ukrainy i Gruzji do NATO.

List jest datowany na 26 marca 2008 r., a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został przekazany dzień później – 27 kwietnia, z dopiskiem „pilne” i prośbą o szybkie przekazanie go adresatowi, przed 1 kwietnia, w związku z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w szczycie NATO w Bukareszcie od 2 do 4 kwietnia 2008 r.

Krutul: Sprawa notatki powinna być wyjaśniona





Jak informowano w programie „Reset”, na liście doklejona była notatka o treści: „Po rozmowie z MRS (ministrem Radosławem Sikorskim) ten dokument ma leżeć w naszej szafie panc. do poniedziałku i czekać na dalsze dyspozycje MRS”.

O sprawę pytany był w Polskim Radiu 24 poseł Lewicy Paweł Krutul. Jak wskazał, jeśli takie wydarzenie miało miejsce, to było karygodne.

– Należę do opozycji, ale trzeba przyznać, że prezydent Lech Kaczyński był wizjonerem, czuł zapędy imperialistyczne Rosji, jego słowa się sprawdzają. Sprawa notatki powinna być wyjaśniona. Jednak powołanie teraz komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów będzie wyborczą maczugą. Nie widzę problemu, żeby została powołana w październiku lub listopadzie – wskazał.