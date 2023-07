Wypadek autokaru przy granicy z Białorusią. Są ranni

Wypadek autokaru na Lubelszczyźnie; pojazd jechał z do Modlina, w okolicy Terespola przewrócił się i wpadł do rowu ok. godz. 6 rano. Jechali nim obcokrajowcy zza wschodniej granicy. Sześcioro Białorusinów trafiło do szpitala. Kierowca był trzeźwy.

17 osób zostało opatrzonych na miejscu zdarzenia – podał portal RMF24.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że białoruski autokar jadący w kierunku granicy zjechał na łuku drogi do rowu i przewrócił się na bok. Pojazdem podróżowało 49 osób. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autokar. Sześć osób zostało przewiezionych do szpitala – przekazała kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.





Zobacz także: Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Jest wielu rannych





Policja ustala szczegóły zdarzenia. Nie ma utrudnień w ruchu.

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Terespolu zorganizowało miejsce pobytu dla pasażerów autokaru.