Wiceszef PO zapomniał, jak głosował ws. zapory na granicy. „Popieraliśmy działania rządu”

Występowałem wtedy w imieniu Koalicji Obywatelskiej bardzo wyraźnie mówiąc, że popieramy wszystkie działania służące uszczelnieniu granicy – tak swoje sejmowe wystąpienie z października 2021 r. wspomina Tomasz Siemoniak. Wiceprzewodniczący PO zapewnia, że nigdy nie kwestionował potrzeby uszczelnienia granicy. Przypomniano jednak, jak jego partia głosowała ws. budowy zapory. Siemoniak się myli twierdząc, że PO wstrzymała się od głosu.

Przypomnijmy – 14 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej z Białorusią. Nowe przepisy zakładały powstanie bariery zabezpieczającej kraj przed nielegalną migarcją.

Platforma Obywatelska od początku była przeciwko inwestycji. „Wielki wał, a nie mur planuje PiS” – krytykował rzecznik PO Jan Grabiec. Europosłanka KO Janina Ochojska twierdziła, że rządzący stracili rozum.

Tak głosowała opozycja ws. budowy zapory

O to, jak głosowała wówczas Platforma Obywatelska, we wtorek pytany był wiceszef partii Tomasz Siemoniak. – Myśmy się wstrzymali, o ile dobrze pamiętam – stwierdził.





Pomylił się. Wstrzymał się tylko jeden poseł Bogusław Sonik, dziś już zresztą poza PO. Reszta partii, także Tomasz Siemoniak, głosowała przeciwko budowie zapory.





Na antenie Polskiego Radia 24 Tomasz Siemoniak przekonywał jednak, że zawsze popierał działania rządu w tej kwestii.

– Występowałem w imieniu klubu, pamiętam swoje wystąpienie. Popieraliśmy wszystkie działania służące ochronie granicy. Czy technika jest w postaci muru, czy drutów, czy jakichś innych dzieci – jest rzeczą wtórną – stwierdził.

Siemoniak: Granica musi być szczelna, ale PiS...

Pytany, czy to dobrze, że zapora powstała, zarzucił rządzącym, że zrobili z tego „wielkie polityczne przedsięwzięcie” i próbowali „zbijać partyjne punkty”.

– Nigdy nie kwestionowałem tego, że granica ma być szczelna, że służby mają działać i że to jest hybrydowa agresja Łukaszenki czy Putina. Po to jest opozycja, by popierając bezpieczeństwo, patrzeć rządzącym na ręce – powiedział Siemoniak.

Zobacz także: Za, a nawet przeciw. Tusk kluczy ws. budowy zapory na granicy z Białorusią