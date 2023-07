Krzysztof Bosak o Tusku: Mówi to samo co ja

To, co ja mówiłem w 2018 r., dzisiaj mówi Donald Tusk – oznajmił poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, nawiązując do kwestii nielegalnej migracji. Parlamentarzysta jest przekonany, że Platforma Obywatelska obawia się, iż utraci wyborców na rzecz Konfederacji.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że rozporządzenie MSZ usprawniające sprowadzanie do Polski pracowników „nie będzie raczej procedowane”.

– To jest rozporządzenie o charakterze technicznym, na podstawie którego PO próbowała napompować balonik dotyczący kwestii migracyjnych, ale to jest rozporządzenie techniczne. Ono raczej nie będzie procedowane z prostego powodu dlatego, że wokół niego stworzono nieprawdziwe historie, które serwuje Platforma Obywatelska – mówił.

O dokumencie mówi w nagraniu zamieszczonym w internecie lider PO Donald Tusk ws. „masowej imigracji prowadzonej przez rząd PiS”.

– Mam tu w ręku rozporządzenie przez nich przygotowane, zgodnie z którym w przyszłym roku chcą rozpatrzyć co najmniej 400 tys. wniosków wizowych, głównie w państwach Azji i Afryki, a jeśli damy im całą kadencję, to tych wniosków rozpatrzą grubo ponad milion – grzmiał lider PO.

Bosak: PO boi się utraty wyborców na rzecz Konfederacji





Według polityków PO rząd wycofuje się z rozporządzenia MSZ o ułatwieniach wizowych dla migrantów dzięki polityce tej partii. Innego zdania jest poseł Krzysztof Bosak, który uważa, że to dzięki „konsekwentnej polityce Konfederacji”.

– W tej chwili to, co ja mówiłem w 2018 r., dzisiaj mówi Donald Tusk. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Platforma boi się utraty wyborców na rzecz Konfederacji i próbuje odpływ rozczarowanych wyborców powstrzymać – ocenił w Polsacie.

Jego zdaniem politycy PO „to są ludzie wystarczająco inteligentni, żeby wiedzieć, że mamy rację w tej sprawie”. – Jeżeli będą Polską rządzić, to płotu na granicy z Białorusią nie rozbiorą. Natomiast gdyby rządzili, to sądzę, że nie zbudowaliby go – wskazał Bosak.