Węże na ulicach Rzymu. Mieszkańcy alarmują służby

Mieszkańcy Rzymu alarmują policję i inne służby o wężach znajdowanych w różnych miejscach miasta. Choć w zdecydowanej większości są niejadowite, panuje coraz większe zaniepokojenie i strach. Wąż czteropasiasty, zielony wąż biczowy, zaskroniec – to najczęściej spotykane gatunki w różnych dzielnicach stolicy Włoch.

Najpierw w Rzymie zaczęły pojawiać się dziki, szczury, stada mew, a teraz jeszcze węże – wskazuje dziennik „Il Corriere”. Kiedy mieszkańcy widzą w parkach, na skwerach, na osiedlach i na chodnikach pełzające gady, często nie wiedzą, do kogo się zwrócić.

W stolicy Włoch nie ma służby wyspecjalizowanej w wyłapywaniu okazów dzikiej fauny – wyjaśniło stowarzyszenie obrońców natury i praw zwierząt Earth. Także ta organizacja otrzymała w ciągu tygodnia ponad 60 zgłoszeń od przerażonych mieszkańców.

Węże w Rzymie

Chodzi zarówno o węże żyjące dziko na terenach zielonych, ale i porzucone przez właścicieli i te, które im uciekły. Niedawno ponad trzymetrowego pytona znaleziono na ulicy w jednej z centralnych dzielnic; podobnie w dzielnicy San Basilio na ulicy leżał pięciometrowy pyton albinos.

Włoskie media donoszą też o leżącym na przedniej szybie samochodu zaskrońcu, który przestraszył ojca i syna podczas podróży. Zaskrońca zauważono też przy wejściu do przebieralni dla dzieci przy boisku sportowym w miejscowości Castelnuovo di Porto nieopodal Rzymu.

Informacje o wężach widzianych w Rzymie są już na porządku dziennym – przyznają eksperci ze stowarzyszenia Earth, którzy podejmują się zadania ustalenia gatunku gada, i czy jest on groźny. – Ludzie dzwonią do nas dzień i noc – powiedziała Valentina Coppola, krajowa przewodnicząca stowarzyszenia.

Jak uspokajają specjaliści, na szczęście w zdecydowanej większości przypadków są to niejadowite węże, które znajdują się w środowisku przyrodniczym, podlegającym działaniu człowieka. Jak dodają, wtedy żadna interwencja nie jest potrzebna.

– My identyfikujemy gada, a jeśli dotyczy to gatunku nieszkodliwego, to wyjaśniamy, jak należy się zachować w takich przypadkach; w razie, jeśli chodzi o żmiję, natychmiast alarmujemy Obronę Cywilną (Protezione Civile) i straż pożarną – zaznaczyła Coppola.