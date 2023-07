Gwałtowne burze, huraganowy wiatr. IMGW wydaje alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla kilku województw zachodniej części Polski. Gwałtowną zmianę pogody wywoła niż Poly. Synoptycy alarmują, że wystąpią huraganowe porywy wiatru.

W środowe popołudnie nad Polskę od zachodu nasunie się aktywny front chłodny, związany z niżem Poly nad Danią. Z powodu dużej różnicy temperatur powietrza, które będzie rozdzielał front, w jego strefie będą mogły rozwinąć się gwałtowne burze z niebezpiecznymi zjawiskami.

W środę pogoda będzie bardzo dynamiczna i niebezpieczna. IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla zachodniej części kraju.

Ostrzeżenia obowiązują do godzin wieczornych w środę na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami spadnie też grad.

IMGW podkreśla, że nie można wykluczyć lokalnych podtopień, szczególnie w miastach. „Największym zagrożeniem związanym z burzami będą bardzo silne, a nawet huraganowe porywy wiatru. Mogą one wynosić nawet 100 km/h, szczególnie jeśli burze utworzą strukturę liniową z frontem szkwałowym. Warunki do rozwoju takich zjawisk są prognozowane w północno-zachodniej i centralnej części kraju” – wskazuje instytut.

W związku z gwałtownymi burzami i silnym wiatrem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla mieszkańców 12 województw.

"Uwaga! Dziś (05.07) możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie 12 województw.