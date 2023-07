TVN brutalnie oszukany? Ylva Johansson mówi prawdę o relokacji

Unijna sekretarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson w wywiadzie dla TVN stanowczo stwierdziła, że nie ma żadnego przymusu związanego z relokacją. Stacja z Wiertniczej wielokrotnie wykorzystywała tę wypowiedź, by uderzać w rząd Zjednoczonej Prawicy. Jak się okazuje, TVN najprawdopodobniej został oszukany. Dziś na Lampedusie Johansson powiedziała bowiem, że „solidarność jest obowiązkowa”, a „państwa, które nie zdecydują się na relokację, będą zobligowane do pewnych działań, np. do płacenia”.

– Solidarność jest obowiązkowa. Komisja ma narzędzia prawne, by zapewnić egzekwowanie nowego prawa migracyjnego – mówiła dzisiaj Johansson podczas swojej wizyty na Lampedusie. Jak podkreśliła, „te państwa, które nie zdecydują się na relokację, będą zobligowane do pewnych działań, np. do płacenia”.





– Te pieniądze będą wykorzystane na pomoc krajom członkowskim, które mają problemy z migrantami – dodała.





Poseł PiS Zbigniew Girzyński skomentował tę sprawę na antenie TVP Info. Jak zaznaczył, „to doskonały przykład, jak można oszukiwać”. – Ale to, że się oszukuje Polaków, zdążyłem się przyzwyczaić, bo to nie jest pierwszy numer, który robią urzędnicy z Brukseli – powiedział polityk.





– Ja mam problem z tym, że znacząca część polskiej sceny politycznej, zwłaszcza politycy opozycyjni, a w szczególności PO, przekonywała nas jeszcze niedawno, że problemu relokacji migrantów nie będzie, że my siejemy niepotrzebny zamęt i niepokój (...), że referendum jest zbytecznym pomysłem w tej sprawie – podkreślił.









