80. rocznica śmierci gen. Sikorskiego. W Anglii odsłonięto jego pomnik

W 80. rocznicę śmierci gen. Władysława Sikorskiego we wtorek odsłonięto jego pomnik na cmentarzu w Newark-on-Trent w środkowej Anglii. Rzeźba ukazuje generała w rozwianym płaszczu, z lekko przechyloną głową, salutującego swoim poległym towarzyszom broni. Na brytyjskim cmentarzu pochowanych jest wielu polskich lotników z czasów II wojny światowej.

We wtorek przypadła 80. rocznica katastrofy lotniczej na Gibraltarze, w której zginął gen. Władysław Sikorski. Tego też dnia odsłonięto jego pomnik na cmentarzu wojskowym w Newark, nieopodal Nottingham, gdzie przez wiele lat generał był pochowany, podobnie jak setki innych Polaków, którzy walczyli podczas II wojny światowej.

Pomnik generała. „Chciałem uchwycić go w jego żywiole”

Powstały z inicjatywy Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, wykonany z brązu pomnik autorstwa brytyjskiego rzeźbiarza Andrew Lilleya, przedstawia naturalnej wielkości postać generała, który salutuje w kierunku Polskiego Krzyża Pamięci. Krzyż poświęcony polskim lotnikom walczącym w ramach Królewskich Sił Powietrznych (RAF) został odsłonięty w 1941 r. przez Sikorskiego, będącego wówczas premierem polskiego rządu na uchodźstwie, oraz Władysława Raczkiewicza, prezydenta na uchodźstwie.





– Chciałem uchwycić go w jego żywiole. Ze swoimi towarzyszami. Zależało mi, by tchnąć w niego tak wiele życia, jak to tylko możliwe – wyjaśniał autor rzeźby w rozmowie z Polskim Radiem.





– Zawsze próbuję moją rzeźbą przekazać jakąś opowieść. Nie zależy mi na formalnym pomniku. Chcę opowiadać historię – dodał Andrew Lilley.

Rzeźba bardzo precyzyjnie odtwarza elementy stroju generała, co udało się dzięki fotografiom, dokumentom i konsultacjom z historykami z londyńskiego Instytutu Sikorskiego. – Guziki, czapka, ordery – to wszystko jest identyczne, jak te, które rzeczywiście miał na sobie – wskazała Marta de Zuniga, szefowa Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.

Po odsłonięciu pomnika uroczystości były kontynuowane w ratuszu miejskim w Newark-on-Trent, gdzie sylwetkę gen. Sikorskiego przybliżył dr Andrzej Suchcitz, dyrektor archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

Kim był Władysław Sikorski?

Władysław Sikorski w okresie II Rzeczypospolitej pełnił funkcje rządowe, m.in. jako premier (1922–1923) i minister spraw wojskowych (1923–1924). W czasie II wojny światowej Sikorski został premierem polskiego rządu na uchodźstwie, naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych oraz aktywnym obrońcą polskiej sprawy na arenie dyplomatycznej. W dniu 4 lipca 1943 r. samolot z Sikorskim na pokładzie rozbił się w morzu tuż po starcie z Gibraltaru, w wyniku czego wszyscy na pokładzie, z wyjątkiem pilota, zginęli. Okoliczności tego wypadku do dziś nie zostały wyjaśnione.

W czasie II wojny światowej wokół Newark powstało kilka baz lotniczych, z których startowali polscy lotnicy, a na tamtejszym cmentarzu chowano poległych. Znajduje się na nim ok. 400 polskich grobów – więcej niż w jakimkolwiek miejscu w Wielkiej Brytanii. Na tym cmentarzu złożono też ciało gen. Sikorskiego po katastrofie w Gibraltarze. Pozostał tam przez 50 lat – w 1993 r. jego prochy przeniesiono do Polski. Było to wypełnienie jego woli – otwierając polską część cmentarza w Newark, Sikorski powiedział, że jeśliby umarł na obcej ziemi, chce być pochowany na tym cmentarzu aż do czasu odzyskania przez Polskę wolności.









– Generał Sikorski, jeden z najwybitniejszych polskich mężów stanu XX wieku, poświęcił życie zabieganiu o wolność i niepodległość swojej ukochanej ojczyzny – mówił podczas uroczystości ambasador RP w Wielkiej Brytanii Piotr Wilczek. Jak podkreślił, „w Londynie generał Sikorski niestrudzenie zabiegał o sprawy Polski, zawiązując silny polsko-brytyjski sojusz”.

Pomniki dedykowane Polakom w Wielkiej Brytanii

Odsłonięty we wtorek pomnik jest już drugim, którym Władysława Sikorskiego upamiętniono w Wielkiej Brytanii – pierwszy stanął w 2000 r. przy Portland Place w Londynie, niemal naprzeciwko budynku ambasady RP. Jest też drugą rzeźbą Lilleya, która stanęła w Newark. Jedocześnie generał jest jednym z trzech Polakiem upamiętnionych w Wielkiej Brytanii – w czerwcu 2021 r. w tym mieście stanął pomnik Ireny Sendler – działaczki społecznej, która w czasie II wojny światowej uratowała setki żydowskich dzieci, a w czerwcu zeszłego roku w Stratford-upon-Avon, rodzinnej miejscowości Williama Shakespeare'a odsłonięto pomnik Jana Kochanowskiego.

– Kiedy dwa lata temu odsłanialiśmy tu, w Newark, pomnik Ireny Sendler i zwiedzaliśmy cmentarz, przypomniałam sobie, że zbliża się 80. rocznica śmierci generała i wówczas pomyśleliśmy, że przecież jest on tak silnym symbolem polsko-brytyjskiej współpracy, naszych więzi, naszej historii wojennej, że należy mu się pomnik na tym cmentarzu, w którego tworzeniu uczestniczył i od tego czasu się temu poświęciliśmy, zaczęliśmy szukać funduszy – i udało się – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Marta de Zuniga.