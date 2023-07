Francja: Kolejny atak na dziennikarzy TVP. Było o włos od tragedii

Kolejny atak na dziennikarzy TVP we Francji. We wtorek tuż po łączeniu na żywo w „Wiadomościach” doszło do napadu na ekipę Telewizji Polskiej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

– Wydarzyło się to minutę po naszej relacji. Chowaliśmy do samochodu sprzęt, gdy nagle pojawiło się dwóch zamaskowanych mężczyzn na skuterze. Próbowali wyrwać nam kamerę. Wywiązała się kilkunastosekundowa szarpanina. Nie udało im się nas okraść, więc uciekli – opowiadał korespondent TVP Bartosz Łyżwiński.





To jednak nie był koniec.





Paryż: Napad na ekipę Telewizji Polskiej





– Protestujący bardzo sprawnie się komunikują. Kilka minut później, gdy wsiadaliśmy do samochodu, w naszą stronę poleciały kamienie. Później próbowano zablokować nasz samochód, abyśmy nie mogli odjechać – dodał Łyżwiński.





Świadkiem zdarzenia była pani Małgorzata Ruszała, która kilkanaście minut wcześniej w „Wiadomościach” opowiadała, jak wygląda życie w targanym zamieszkami Paryżu.





– Jestem w szoku, bo działo się to tuż koło mojego domu. Jedną z osób, która rzucała kamieniami, była kilkunastoletnia dziewczyna. Dzięki Bogu, że nikomu nic się stało – powiedziała.

To kolejny atak na relacjonującego wydarzenia we Francji dziennikarza TVP. W piątek napadnięto na Lucjana Olszówkę, gdy ten przygotowywał relację z Tuluzy, z osiedla zamieszkałego głównie przez migrantów. W trakcie filmowania burd podbiegło do reportera kilkunastu demonstrantów i zaczęło go atakować.





