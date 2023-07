Zakaz przynoszenia przez uczniów komórek, tabletów i smartwatchów do szkół. Sprawdź gdzie

Używanie telefonów komórkowych, tabletów i smartwatchów będzie od 1 stycznia 2024 roku zakazane w holenderskich szkołach, aby ograniczyć czynniki utrudniające uczniom koncentrację w czasie lekcji – poinformował we wtorek rząd.

Zwolnieni z zakazu korzystania z takich urządzeń będą uczniowie z niepełnosprawnościami lub tacy, którzy muszą się nimi posługiwać z powodu choroby. Gadżety elektroniczne będą jednak dozwolone w czasie zajęć poświęconych technologii.





„Nawet, jeśli telefony komórkowe wrosły w nasze życie, to jednak ich miejsce nie jest w klasie” – napisał w komunikacie minister edukacji Robbert Dijkgraaf.





„Uczniowie muszą mieć możliwość skoncentrowania się i muszą mieć szansę na to, by dobrze się uczyć. Telefony komórkowe są dystrakcją, jak dowodzą badania naukowe. Musimy chronić przed tym uczniów” – dodał Dijkgraaf, który wyjaśnił też, że szkoły mogą same zdecydować, w jaki sposób wdrożą nowy przepis, ale zastrzegł, że jeżeli nie przyniesie to wystarczających rezultatów do lata 2024 roku, to rząd wyda w tej sprawie kolejne regulacje.





Zakaz korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i smartwatchów jest wynikiem porozumienia między holenderskim resortem edukacji, szkołami i związanymi z nimi organizacjami – podaje Reuters.