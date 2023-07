Ochrona dzieci i młodzieży przed pornografią. Konfederacja i Wolnościowcy przeciw

W ramach posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny rozmawialiśmy o tym, jak skutecznie ograniczyć dostęp dla dzieci i młodzieży do treści pornograficznych – poinformował w mediach społecznościowych przewodniczący zespołu Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko ustawie głosowali jedynie posłowie Konfederacji i Wolnościowcy. Portal tvp.info skontaktował się z prezesem Wolnościowców Arturem Dziamborem oraz skonfrontował jego słowa z wypowiedzią posła Piotra Uścińskiego.

„W gronie ekspertów omówiliśmy rządowy projekt ustawy i zawarte w nim narzędzia dla rodziców” – napisał Piotr Uściński na Twitterze.





Jak poinformował, „zgodnie z projektem ustawy dostawcy internetu będą mieli obowiązek wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych. Dostawcy będą też musieli informować abonentów o możliwości skorzystania z takiej usługi”. „Cieszę się, że projekt ustawy spotkał się ze zrozumieniem większości sił politycznych w Sejmie – niestety z wyjątkiem Konfederacji i Wolnościowców” – dodał.









Stanowisko prezesa Wolnościowców





Portal tvp.info skontaktował się z prezesem partii Wolnościowców Arturem Dziamborem, by ustalić, z czego wynika sprzeciw wobec ochrony małoletnich przed pornografią.





Polityk stwierdził, że w ustawie „pod przykrywką walki z pornografią znajduje się masa innych zapisów, które nie mają nic wspólnego z pornografią, między innymi dotyczących sportu”. Jego zdaniem „ustawę można było napisać dobrze lub po pisowsku i została napisana po pisowsku”, a „państwo zajmuje się rzeczami, którymi zajmować się nie powinno”.





– W związku z tym, że na rynku jest mnóstwo różnych firm, które oferują dokładnie to samo, państwo nie musi mieszać się do operatora, bo musiałoby tego operatora kontrolować i zmuszać do określonej działalności – podkreślił.





Jak dodał, „oczywiście zapisana jest w tej ustawie dobrowolność tej usługi; nie jest tak, że wszyscy są zmuszeni do skorzystania z niej, ale mogą z niej skorzystać, ale jest to kolejny krok do tego, żeby firma, która dostarcza internet do konkretnego domu, w jakiś sposób kontrolowała człowieka, który używa tego internetu”.





– Państwo tutaj legalizuje sobie możliwość kontrolowania tego, co każdy człowiek sobie ogląda i czego szuka na Google. My się na taką inwigilację nie zgadzamy, bo uważamy, że jest to ustawa bardzo niewolnościowa – podkreślił.





– Opozycja też nie przemyślała tego głosowania, ponieważ chyba kupili to, że to jest walka z pornografią – powiedział lider Wolnościowców.

Odpowiedź posła Piotra Uścińskiego





Aby zweryfikować wypowiedzi polityka, zwróciliśmy się z prośbą o komentarz w tej sprawie do wspomnianego już przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny posła Piotra Uścińskiego, zwracając szczególną uwagę na inne zapisy i kwestię ochrony prywatności, o których wspominał Artur Dziambor.





– Głównym celem tej ustawy jest ochrona dzieci przed pornografią, dostarczenie rodzicom narzędzi koniecznych, by chronić dzieci przed pornografią – podkreślił poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Ochrona prywatności jest tam na wysokim poziomie, to znaczy nie ma narzędzi obecnych w innych państwach – powiedział, podając jako przykład Francję, gdzie trzeba udowodnić, że się jest dorosłym poprzez podanie danych.





– Tutaj ci dorośli, którzy ewentualnie będą poszukiwali takich treści w internecie, nie będą musieli nic takiego podawać – mówił. Jak dodał, „każdy, kto będzie miał chęć, będzie mógł u dostawcy internetu zamówić usługę, która umożliwi filtrowanie tych niepożądanych treści”.





– To jest minimum, które powinniśmy zapewnić polskim rodzinom, żeby mogły właśnie w ten sposób ograniczyć dostęp pornografii do swoich dzieci – zaznaczył.

Odnosząc się do kwestii innych zapisów, poseł Uściński powiedział, że w ustawie „oczywiście są zapisy dotyczące tego, jak potem to egzekwować”. – Dostawcy internetu muszą zapewnić taką usługę abonentom, a jeśli nie będą tego realizowali, to będą naliczane kary. I środki z tych ewentualnych kar – zgodnie z propozycją Ministerstwa Cyfryzacji – by nie było zarzutów, że np. ratujemy budżet, szłyby na sport – wyjaśnił.





Polityk podkreślił, że „w tym nic złego nie ma, bo musi być jakiś system egzekucji tych obowiązków, które nakładamy na dostawców internetu, i ewentualne kary przeznaczane na sport są moim zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem”.