Szynkowski vel Sęk: Nie będziemy wdrażać mechanizmu relokacji migrantów

Nie będziemy realizować szkodliwych pomysłów UE ws. relokacji migrantów; sprzeciwiamy się im na etapie prac legislacyjnych. Jasno powiedzieliśmy, że nie będziemy wdrażać tego mechanizmu relokacji – podkreślił minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk na antenie Radia Poznań.

Minister ds. europejskich ocenił, że propozycja UE ws. relokacji imigrantów „jest bardzo szkodliwa”. – To jest powrót do propozycji z roku 2015, na którą zresztą zgodził się rząd PO-PSL. Wtedy tylko na szczęście tuż po tym były wybory; wygrała Zjednoczona Prawica, która jasno zadeklarowała, że nie wdroży tego mechanizmu. Tylko dlatego, można powiedzieć, że na finiszu, kiedy miał on już być praktycznie wdrożony, rząd Zjednoczonej Prawicy ten proces zatrzymał – mówił w poniedziałek Szynkowski vel Sęk w Radiu Poznań.

Jak zapewnił, obecnie rząd PiS jest „zdeterminowany i na pewno powstrzyma również i tym razem te szkodliwe pomysły”. – Nie będziemy ich realizować; na etapie prac legislacyjnych jasno się im sprzeciwiamy. Nawet gdyby przyjąć taki skrajnie niekorzystny scenariusz wydarzeń, że będzie próba przeforsowania siłowego – w pewnym sensie również z obejściem prawa – i wykorzystania większości kwalifikowanej, (…) to my jasno powiedzieliśmy, że nie będziemy wdrażać tego mechanizmu relokacji – zaznaczył minister.

Szef PO a polityka migracyjna

Ocenił też, że „Donald Tusk odpowiada za decyzję z 2015 roku, więc jest w zasadzie pewne, że gdyby objął władzę, to realizowałby politykę oczekiwań niemieckich polityków”.

Szynkowski vel Sęk wskazał też, że „jeden z niemieckich europosłów w weekend w wywiadzie wyraził, że tym oczekiwaniem jest zmiana polityki migracyjnej, wdrożenie mechanizmu relokacji”.

Minister został też zapytany o zmianę zdania lidera PO w sprawie polityki migracyjnej. Niedawno Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym krytykuje Jarosława Kaczyńskiego ws. migrantów. – Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji – i właśnie teraz (Jarosław) Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw, takich jak – cytuję: „Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu” – mówi na nagraniu Tusk. – Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tys. obywateli – 50 razy więcej niż w 2015 roku. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień – stwierdził lider PO.

Mówił, że „Kaczyński szczuje na obcych, i na imigrantów, a jednocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy, i to właśnie z takich państw”.

Czy słowa Tuska są wiarygodne?

Tymczasem w 2017 roku Tusk jako szef Rady Europejskiej uważał, że polski rząd wyłamywał się z europejskiej solidarności, nie przyjmując uchodźców w ramach programu relokacji. Groził, że „będzie się to wiązało nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami”. – Najważniejsze, abyśmy rozstrzygnęli także w Polsce, co jest naszym priorytetem. Czy chcemy wspólnie z Europą rozwiązywać problemy związane z migracją, a więc chronić granice, ale także pomagać tym państwom, które mają zbyt dużo uchodźców, czy też, jak to dzisiaj rząd polski proponuje, twardo wyłamywać się z europejskiej solidarności i nie przyjmować uchodźców. Oba podejścia mają swoje uzasadnienie, swoje argumenty, ale też koszty – mówił ówczesny przewodniczący Rady Europejskiej.

Szynkowski vel Sęk w rozmowie z poznańską rozgłośnią zwrócił uwagę, że Tusk również odnośnie do innych kwestii zmieniał opinię.

– Przecież pamiętamy, że Donald Tusk mówił, iż polityka CDU była błogosławieństwem dla Niemiec i dla całej Europy. Przecież pamiętamy, że Donald Tusk mówił, że mur (na granicy polsko-białoruskiej) nie powstanie, nigdy nie zostanie zbudowany, mówił, że nie ma pieniędzy na 500 Plus; ja mógłbym wymieniać bardzo długą listę – wskazał minister.

– To po pierwsze nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a po drugie zmienił diametralnie zdanie, bo się okazało, że po prostu jego diagnozy były nie tylko nietrafione, ale były skrajnie szkodliwe, były po prostu zwyczajnym oszustwem wobec wyborców – ocenił.





– Dzisiaj Donald Tusk znowu próbuje manipulować, próbuje ubierać się w szaty obrońcy granic, przecież pamiętamy, że mówił, iż imigranci, którzy atakowali granice z Białorusią, to są biedni ludzie, którymi się trzeba zaopiekować, a jego politycy, między innymi posłanka Iwona Hartwich, mówili, żeby ich wpuścić, a kim są, to później się dopiero sprawdzi. Więc formacja Donalda Tuska i sam jej przewodniczący jest formacją o zerowej wiarygodności – powiedział Szynkowski vel Sęk w Radiu Poznań.

Realizacja niemieckiego programu

Jak podkreślił, słowa szefa PO „nie mają żadnego znaczenia, ponieważ po wyborach i tak będzie realizowany program, który będzie pochodną oczekiwań Europejskiej Partii Ludowej, gdzie rolę dominującą sprawuje niemiecka chadecja”.

– To, co on dzisiaj mówi, nie ma żadnego znaczenia, ważne jest to, co robił, a w przypadku polityki migracyjnej przed 2016 rokiem godził się na wprowadzenie mechanizmu relokacji uchodźców, później ostrzegał jako przewodniczący Rady Europejskiej, że mogą grozić sankcje za niewdrożenie tego mechanizmu i tak samo byłoby, gdyby Donald Tusk i PO wygrali wybory w październiku – podsumował minister do spraw europejskich.