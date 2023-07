Wimbledon: Bez sensacji. Fręch poza turniejem

Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka przegrała we wtorek z rozstawioną z numerem szóstym tunezyjską tenisistką Ons Jabeur 3:6, 3:6.

Jabeur to ubiegłoroczna finalistka londyńskich zmagań. Fręch grała z nią drugi raz w karierze i doznała drugiej porażki. Poprzednia miała miejsce w marcu w Indian Wells.





70. w światowym rankingu Polka starała się grać uważnie. W efekcie popełniła tylko 13 niewymuszonych błędów, wobec 29 Jabeur, ale miała też znacznie mniej zagrań kończących – tylko cztery, a Tunezyjka aż 33.





W pierwszym secie kłopoty Fręch zaczęły się w piątym gemie, w którym została przełamana. Później serwis zawiódł ją jeszcze raz i przegrała partię 3:6.

Drugą partię Jabeur zaczęła bardzo dobrze, szybko objęła prowadzenie 3:0. 25-letnia łodzianka nie poddała się i wygrała trzy kolejne gemy. Doprowadzenie do remisu to było jednak wszystko, na co znacznie wyżej notowana przeciwniczka jej pozwoliła. Trzy kolejne gemy padły łupem Jabeur, która tym samym zamknęła spotkanie w godzinę i 20 minut.





Na następną rywalkę Tunezyjka będzie musiała poczekać. We wtorek zmagania w Londynie paraliżuje deszcz i mecze rozgrywane są tylko na dwóch zadaszonych kortach. W drugiej rundzie Jabeur zmierzy się albo z Belgijką Ysaline Bonaventure albo chińską kwalifikantką Zhuoxuan Bai.