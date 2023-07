Tusk wypuścił kolejny filmik. „Dalej brnie w kłamstwo” [WIDEO]

PiS wydał więcej zezwoleń na pobyt niż Francja i Niemcy razem wzięte – mówi w nagraniu lider PO Donald Tusk. Odpowiada mu rzecznik PiS Rafał Bochenek: „Donald Tusk brnie dalej w kłamstwo”. – Wydanych wiz pracowniczych jest o ok. 80 proc. mniej, niż pan kłamliwie podaje – podkreśla.

W opublikowanym we wtorek nagraniu Donald Tusk wskazuje, że „od kilku dni cała Polska dyskutuje o polityce masowej imigracji prowadzonej przez rząd PiS”.





– I codziennie na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty – mówi lider PO.





Nowy filmik Tuska. Mówi o „szokujących faktach”





– Spójrzcie choćby na ten wykres. Oto zezwolenie na pracę wydane w państwach tak zwanych muzułmańskich za czasów PO i spójrzcie, jak to wygląda za czasów rządów PiS. To jest rok 2022, ponad 135 tys. – mówi.





– Wiecie, że PiS wydał zezwoleń na pobyt więcej niż Francja i Niemcy razem wzięte? Tak mówią statystyki europejskie, ale prawdziwą bombę dopiero nam szykują – podkreśla Tusk.





– Mam tu w ręku rozporządzenie przez nich przygotowane, zgodnie z którym w przyszłym roku chcą rozpatrzyć co najmniej 400 tys. wniosków wizowych, głównie w państwach Azji i Afryki, a jeśli damy im całą kadencję, to tych wniosków rozpatrzą grubo ponad milion. To będzie taki prawdziwy milion Kaczyńskiego – stwierdza polityk.





Tusk zwraca też uwagę, że działania PiS odbywają się w czasie, kiedy Polacy z poświęceniem pomagają ukraińskim rodzinom. – Kaczyński i PiS od wielu tygodni nasilają jeszcze tę swoją kampanię dehumanizacji imigrantów, pogardy dla obcych, niechęci wobec innych – mówi w nagraniu.









Czarzasty o słowach Tuska: Tragedia Mamy decyzję zarządu partii jednomyślną: będziemy przeciwko referendum ws. migracji – zapowiada lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Polityk odniósł... zobacz więcej

– Tę chorą logikę trzeba odwrócić. Potrzebujemy polityki, w której każdy człowiek, niezależnie od miejsca rozporządzenia, religii, koloru skóry czy poglądów, cieszy się pełnym szacunkiem, respektem i pełnią praw i równocześnie potrzebujemy państwa sprawnego, które jest w stanie kontrolować swoje terytorium i swoje granice i które prowadzi rozsądną, odpowiedzialną, taką pragmatyczną politykę migracyjną – deklaruje lider PO.





Rzecznik PiS: Tusk brnie w kłamstwo





– PiS chce pytać w referendum Polaków o politykę migracyjną? Oni chyba naprawdę upadli na głowę. Dzisiaj to Polacy chcą pytać PiS-owską władzę: O co wam tak naprawdę chodzi? – dodaje.





Rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z PAP odniósł się do nagrania zamieszczonego przez polityka Platformy.





– Paniki Donalda Tuska ciąg dalszy po tym, jak został zaatakowany przez własny elektorat i środowisko polityczne – powiedział.





– Po ataku na osoby z zagranicy legalnie, tymczasowo pracujące w Polsce, Donald Tusk brnie dalej w kłamstwo o rzekomych 130 tys. migrantów. To wakacyjne słońce rzeczywiście panu Donaldowi przygrzało – ocenił.

– Panie Tusk, w Polsce nie ma żadnego nielegalnego migranta relokowanego z Unii Europejskiej i nie będzie, póki PiS jest u władzy – zapewnia polityk.





Bochenek: Tusk na kłamstwie chce wygrać wybory





– Osoby, które przyjeżdżają do Polski, są tutaj tymczasowo, na czas wykonywanej pracy, po pełnej weryfikacji służb, dzięki czemu Polacy mogą czuć się bezpieczni – podkreśla.





– Wydanych wiz pracowniczych, bardzo często na prośbę polskich pracodawców, jest o około 80 proc. mniej, niż pan kłamliwie podaje – dodaje.





– Polacy wiedzą, że oszukuje pan celowo, bo na kłamstwie chce pan wygrać wybory po to, by – jak mówią pana koledzy z Niemiec – po wyborach zaakceptować przymusową relokację nielegalnych i niebezpiecznych migrantów do Polski – stwierdza Bochenek.

– Znamy pana zamiary, dlatego Paryża w Warszawie nie będzie. Będzie za to referendum, by dać gwarancję Polakom, że żaden rząd nie zgodzi się na przymusową relokację w Polsce. O to nam chodzi. O bezpieczeństwo naszych obywateli – zaznacza.





„Paryża w Warszawie nie będzie”





Wiceszef MSWiA Błażej Poboży również odniósł się do filmiku Donalda Tuska.





„Hejter Tusk »szczujący« na migrantów legalnie szukających pracy w Polsce to MUSI być jakiś społeczno-psychologiczny eksperyment na grupie wyborców PO” – napisał na Twitterze.









Długi komentarz do spotu Tuska zamieścił europoseł Patryk Jaki. „Tusk się ośmiesza” – spuentował.









„Obłęd” – ocenił Dyrektor TVP Info Samuel Pereira.









„Dramatyczne śledztwo Tuska doprowadziło do odkrycia wielkiej tajemnicy: istnienia strony http://migracje.gov.pl. Reszta tego nowego klipu jest jeszcze bardziej żenująca niż pierwszy. Eh...” – skomentował dziennikarz

Witold Repetowicz













Żukowska: PO chce prowadzić islamofobiczną i antyimigrancką narrację





Spot Tuska skrytykowała na łamach i.pl Anna Maria Żukowska.





– To wideo pozostawia nas z wrażeniem, że mimo wszystko PO chce prowadzić własną islamofobiczną i antyimigrancką narrację, bo początek dzisiejszego nagrania jest podobny do tego z niedzieli, czyli straszenie liczbami. Sugestia jest taka, że jest dużo, będzie więcej, czyli nie powinno być więcej. Donald Tusk już nie wymienia państw z nazwy, ale mówi o krajach afrykańskich i azjatyckich, czyli w domyśle to są złe państwa do imigracji do Polski. Taka jest nadal sugestia – oceniła rzeczniczka Lewicy.