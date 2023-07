Podsyłali sobie „gołe” zdjęcia turystów krążących po mieście. Burmistrz mówi „basta”

W malowniczym włoskim mieście Chioggia niedaleko Wenecji wprowadzono zakaz chodzenia w skąpym odzieniu po ulicach. Gołe torsy, kostiumy plażowe to coś nie do przyjęcia – oświadczył burmistrz Mauro Armelao, zapowiadając karę w wysokości 75 euro za takie zachowanie.

– Nie można tolerować pewnych strojów w centrum miasta, strażnicy miejscy będą nieugięci – stwierdził burmistrz we wtorek.





Mauro Armelao decyzję podjął w reakcji na serię telefonów do centrali w magistracie oraz innych zgłoszeń od mieszkańców skarżących się na to, co dzieje się w ich mieście masowo odwiedzanym przez turystów.





Wysyłają oni do lokalnych władz zdjęcia osób spacerujących w skąpych strojach, w półnegliżu.





Bez strojów „sprzecznych z poczuciem przyzwoitości”





Na mocy rozporządzenia zabronione będzie we wszystkich miejscach publicznych, a więc na ulicach, a także w środkach transportu przebywanie w strojach, „sprzecznych z poczuciem przyzwoitości” i wymogiem godnego wyglądu.

– Nie jesteśmy świętoszkami w Chioggi, ale trzeba respektować miasto – zastrzegł burmistrz.





– Nie można dłużej codziennie oglądać mężczyzn w kąpielówkach i z gołym torsem oraz kobiet w strojach plażowych w supermarketach. Nie jest do przyjęcia to, że codziennie napływają zgłoszenia, także od samych turystów, o co najmniej wstydliwych sytuacjach – dodał.