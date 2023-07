Spotkanie Morawiecki-Meloni w Warszawie. Wśród tematów gospodarka i bezpieczeństwo

W środę premier Mateusz Morawiecki spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w pałacu Na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Szefowie rządów omówią współpracę dwustronną oraz poruszą tematy związane z gospodarką i bezpieczeństwem. W minionym tygodniu podczas szczytu unijnego w Brukseli Meloni wyraziła zrozumienie dla decyzji Warszawy i Budapesztu w kwestii migracji. – Nie jestem nigdy niezadowolona z tego, że ktoś broni własnych granic – powiedziała 30 czerwca włoska premier.

8 czerwca kraje unijne zgodziły się na pakt migracyjny i negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie jego ostatecznego kształtu. Po kilkunastu godzinach negocjacji decyzję podjęli w Luksemburgu większością głosów ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich. Polska i Węgry były przeciwko, wstrzymały się Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja.

Premier Włoch o decyzji Polski i Węgier ws. migracji

– Z Polską i Węgrami mam doskonałe relacje, próbowałam mediacji i do końca będziemy nad tym pracować. Będę w środę w Warszawie, bo jest to praca, którą należy kontynuować – mówiła Meloni, odnosząc się do poruszanej podczas szczytu UE w Brukseli sprawy nielegalnej migracji i propozycji relokacji migrantów.

– Kwestia, którą one stawiają, nie jest dziwna. To są dwa narody, które w Unii Europejskiej najbardziej dbają o ukraińskich uchodźców i czynią to za pomocą własnych zasobów – wskazała włoska premier.

Czytaj także: Kryzys migracyjny w Europie. Giorgia Meloni „pokazuje determinację”





Jak wskazała w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie przez dziennik „Corriere della Sera”, kraje te otrzymują „od UE mniej środków, niż potrzebują”. „Poza tym zgodnie z porozumieniem z 8 czerwca miałyby płacić po 20 tys. euro za każdego migranta, także nielegalnego, którego nie przyjmą. A to wszystko pogarsza zablokowanie finansowania z ich krajowych planów odbudowy” – wyjaśniała.

Odnosząc się do sprzeciwu Polski i Węgier w sprawie relokacji migrantów, premier Włoch podkreśliła: „To normalne, że każdy kieruje się własnym interesem”. Jak dodała, na szczytach UE zdarza się, że interesy poszczególnych krajów nie są zbieżne i „każdy robi dobrze, broniąc swoich”.

Zdaniem premier w sprawie migracji Unia Europejska dokonała „totalnej zmiany kroku”. „Inwestowanie w stabilność Afryki Północnej i zapobieganie wypływaniu łodzi to podstawowy interes włoski i nareszcie także priorytet europejski” – oświadczyła. Ten – jak zaznaczyła – „aspekt zewnętrzny” to „bezdyskusyjny włoski sukces” szczytu.

Giorgia Meloni w Warszawie

Szefowa włoskiego rządu spotka się w środę rano z premierem Morawieckim. Wezmą oni też udział w konferencji pt. „Przyszłość Unii Europejskiej” w ramach dni studyjnych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), które odbywają się w Warszawie od 5 do 7 lipca. W wydarzeniu bierze też udział współprzewodniczący EKR Nicola Procaccini z partii Bracia Włosi (Fratelli d'Italia).





Zobacz także: Premier Meloni z uznaniem o słowach Franciszka. Chodzi o przemytników migrantów

„Premierzy Polski i Włoch omówią współpracę dwustronną, tematy związane z gospodarką oraz bezpieczeństwem – zwłaszcza w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Szefowie rządów będą również rozmawiać na temat bieżącej agendy unijnej” – poinformował we wtorek rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

Rozmowy z premierem Morawieckim

Jak też przypomniał, „jedna z ostatnich wizyt premier Włoch Giorgii Meloni w Polsce miała miejsce 20 lutego br. Szefowie rządu konsultowali telefonicznie również niedawne wydarzenia z 24 czerwca na terenie Federacji Rosyjskiej, które związane były z tzw. Grupą Wagnera”.

Czytaj także: Francja atakuje rząd Meloni ws. migrantów. Włoski minister odwołuje wizytę w Paryżu





Müller wskazał, że Polska i Włoch „prowadzą bieżące konsultacje polityczne w kontekście wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego”. „Ważnym aspektem jest zapewnienie ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej – zarówno lądowej, jak i morskiej od strony Morza Śródziemnego. Obecnie ciężar zapewnienia bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych spoczywa na państwach członkowskich, które zarządzają bezpośrednio granicą zewnętrzną UE” – podkreślił rzecznik rządu, wyjaśniając, że „ważna jest współpraca państw oraz wymiana doświadczenia w tym zakresie”.