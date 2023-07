Grzegorz Lato o kadrze: Grzeczni chłopcy nie grają w piłkę

Emocje opadły, ale smród pozostanie na długo – powiedział Grzegorz Lato na łamach tvpsport.pl, komentując porażkę reprezentacji Polski w meczu z Mołdawią (2:3) w eliminacjach do mistrzostw Europy.

Biało-Czerwoni znaleźli się na zakręcie po jednym z najbardziej kompromitujących występów w historii. – W naszym zespole nie ma człowieka, który wyszedłby przed szereg i ryknąłby na to towarzystwo. W każdej drużynie musi być ktoś taki, kto zareaguje na boiskowe wydarzenia – przyznał legendarny polski napastnik.





– Grzeczni chłopcy nie powinni grać w piłkę. Jeśli ktoś jest grzeczny, to proponuję np. taniec towarzyski. Potrzebujemy lidera, który od początku do końca będzie w stanie należycie zmobilizować zespół – ocenił były król strzelców mistrzostw świata.





Wśród najbardziej krytykowanych zawodników jest Robert Lewandowski, od którego z racji zajmowanej pozycji w światowym futbolu kibice wymagają zdecydowanie więcej.



– Chwalimy się, że mamy Lewandowskiego, ale musimy stworzyć zespół, żeby należycie go wykorzystać. Kibicuję Robertowi, lecz mówiąc obiektywnie, nie doczekaliśmy się jego sukcesów z reprezentacją. Przecież nasz kapitan jest już pod koniec swojej kariery, a znaczących osiągnięć z kadrą nie odniósł. Jeden dobry turniej na Euro 2016 to za mało – przyznał Lato.





Choć sam przyznaje, że jest zwolennikiem polskich trenerów, to nie ma pretensji do Fernando Santosa. – Trener nie wyjdzie na boisko i nie zagra. Żeby nie wiem jaki szkoleniowiec był selekcjonerem i nie wiadomo jak dobrą taktykę dobrał na dany mecz, to nic z tego nie będzie, jeśli brakuje wykonawców. Nie mamy słabych piłkarzy, ale nawalili w ostatnim spotkaniu i jest to ich wina – podkreślił.