Za czy przeciw? Pytamy, który Tusk jest prawdziwy [SONDA]

Donald Tusk przez lata uchodził za gorącego zwolennika polityki migracyjnej proponowanej przez Unię Europejską. Tymczasem w niedzielny poranek niespodziewanie zmienił zdanie. Który Tusk jest prawdziwy? Spytaliśmy o to warszawiaków.

W niedzielę rano w mediach społecznościowych pojawił się nowy spot Donalda Tuska. Lider PO oskarża w nim rządzących o... masowe przyjmowanie imigrantów. O niespodziewaną woltę przewodniczącego największej opozycyjnej partii spytaliśmy warszawiaków.





– Niech pan nic mi nie mówi o Tusku. To jest kłamczuch i oszukaniec. On zmienił teraz zdanie, bo chce wygrać wybory – stwierdził starszy mężczyzny.





Sonda portalu tvp.info: Tusk jest niewiarygodny





– Tusk jest niewiarygodny. Czemu tak zmienił zdanie? Może zbadał, co opinia publiczna mówi na temat migrantów – dodała kobieta.





– On nie ma żadnej twarzy. To jest po prostu kwestia nastrojów politycznych, tego, co się w tym momencie opłaca – to opinia kolejnej zapytanej przez nas kobiety.

– Tusk wrócił, ferment jest – krótko ocenił starszy mężczyzna. Wtórowała mu kobieta, podsumowując, że „Tusk zachowuje się jak chorągiewka”.





– Gdybym miała ocenić pana Tuska, to byłoby to dla mnie trudne zadanie. Nigdy nie wiem, jakie jego zdanie będzie dzisiaj, a co zmieni się jutro – podsumowała nasza rozmówczyni.